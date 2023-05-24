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    • 24.05.2023 19:16
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    • 24.05.2023 19:16
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    Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de açıkladı: Yeni tip denizaltılar için adım atacağız! SİDA Mavi Vatanın yeni gücü olacak | KAAN ne zaman havalanacak?

    Atılan güçlü adımlarla dünyada adından söz ettiren Türk Savunma Sanayii son 20 yılda adeta şaha kaltı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ise A Haber ekranlarında önemli açıklamalarda bulundu. Kaan'ın ilk uçuşu için hazırlıkların hızla sürdüğünü ve takvimin ilerlediğini belirten Demir, "Her uçağın belli aşamaları vardır. Kaan'ın da motorunu çalıştırıp yürüttük. Şimdi belli entegrasyonlar yapılacak. Kaan'ın mükemmel çalışması için her şeyi yapıyoruz. İlk uçuşunun sorunsuz olmasını istiyoruz. Sıfır hata ile olsun istiyoruz." dedi. Öte yandan Yeni tip denizaltılarda yeni adımlar atabileceklerini söyleyen Demir, "Yeni tip denizaltılarda yeni adımlar atabiliriz. Yabancılarla yapılan işbirliğinde de Türk sanayisinin de kazanımları olmalı.Yabancılarla yapılan işbirliğinde de Türk sanayisinin de kazanımları olmalı." dedi. Ayrıca TCG Anadolu'daki yerlilik nedeniyle ülkemizin en az 400 milyon Euro kar ettiğini belirten Demir, "TCG Anadolu'yu dışarıdan alıyor olsaydık en azından 400 milyon euro daha fazla para vermemiz gerekecekti. Onun hayat boyu bakımına da daha fazla para gidecekti" dedi. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni tip denizaltılar için adım atacağız

    Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan milli savunma hamleleri ile dünya çapında marka haline geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de A Haber ekranlarında Türkiye'nin yerli savunma sanayii projelerindeki gelinen son durumu değerlendirdi.


    YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'LERE ÇIKTI
    Türkiye Savunma Sanayii'nde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkararak büyük bir atılım sağladı. Yerli ve milli silahlarla terörün beli kırıldı. Türkiye'nin geliştirdiği silahlar dünyanın takibine girdi ihracat rakamları yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarının detayları şöyle...



    "BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
    Bu alanda hızlı bir ürünleşme ve atılan tohumların meyve verdiğini görüyoruz. Çok sayıda yeni platform hizmete girdi. Teknoloji geliştirmede de büyük adımlar atıyoruz. Büyük bir insan kaynağımız var. Her alanda iddialıyız. Bizi izlemeye devam edin.

    "OYUN DEĞİŞTİRİCİ NETİCELER ALACAĞIZ"
    Oyun değiştirici neticeler alacağız. Hava, kara ve denizde insansız sistemlerde Türkiye iddialı. Simülatör konusunda Havelsan çok iddialı.



        "EN AZ 400 MİLYON EURO KAR ETTİK"
        TCG Anadolu'yu dışarıdan alıyor olsaydık en azından 400 milyon euro daha fazla para vermemiz gerekecekti. Onun hayat boyu bakımına da daha fazla para gidecekti.

        İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARININ ÜZERİNE SİLAH VE FÜZE...
        İnsansız deniz aracımızın üzerine silah ve füzeler konulabilir. Elimiz artık o kadar serbest ki üzerine her türlü şeyi koyabiliyoruz. Bir torpido bile atabiliyoruz. İnsansız sistemler birbiriyle iletişim kurabilir durumda. Yerli ve milli silahların üretiminde büyük bir akıl var.

        TÜRKİYE HER ALANDA ÇOK İDDİALI
        İnsansız hava aracı "BAHA" dikine iniş ve kalkış yapabilme kabiliyetine sahip. Hava, kara ve denizde insansız sistemlerde Türkiye çok iddialı.

        YENİ TİP DENİZALTILAR İÇİN ADIM ATACAĞIZ
        Yeni tip denizaltılarda yeni adımlar atabiliriz. Yabancılarla yapılan işbirliğinde de Türk sanayisinin de kazanımları olmalı.

        F-16'LARIN ÖZGÜRLEŞTİRİLMESİ
        F-16'larda yerlileşmeye gideceğiz. Tüm dünyada bir modernizasyon projesi var ama bizimki özgürleştirme projesi. Sisteme hakim olacağız. Modernize ederken sistemleri yerlileştiriyoruz. İnşallah daha da ileri adımlar atacağız. Hassas vuruşla ilgili mühimmatta çok önemli. Elektronik harbe karşı da ciddi tedbirler alıyoruz.

        KAAN NE ZAMAN HAVALANACAK?
        Her uçağın belli aşamaları vardır. Kaan'ın da motorunu çalıştırıp yürüttük. Şimdi belli entegrasyonlar yapılacak. Kaan'ın mükemmel çalışması için her şeyi yapıyoruz. İlk uçuşunun sorunsuz olmasını istiyoruz. Sıfır hata ile olsun istiyoruz. Takvimde hızlı ilerliyoruz, bizi izlemeye devam edin. Hürjet de testlerine devam ediyor. 6 sorti daha yaptı.

        TAYFUN BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ
        Tayfun'da durmak yok yola devam. Tayfun bizim göz bebeğimiz. Süper ve Hisar hava savunma sistemlerinde de katmanlı olarak ileriye doğru ilerliyoruz.

        DEPREM BÖLGESİNDE TEKNOLOJİK YATIRIM
        Deprem bölgesinde TUSAŞ bölgede uçak parçaları üretecek tesis kuruyor. 11 ilde çeşitli teknoloji yatırımlarını hayata geçireceğiz. Demir, Mavi Vatanın yeni gücü olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hakkında önemli bilgiler paylaştı. Demir, "Çok sayıda yerli mühimmatımız var. Sadece denizden denize değil, denizden deniz altına da saldırı yapacak durumdayız. Bunların boyutları değişebiliyor. O kadar çok fonksiyon var ki elimizde. SİDA üzerinden Çakır füzesi atılabilir." şeklinde konuştu.

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        Haberler Güncel Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de açıkladı: Yeni tip denizaltılar için adım atacağız! SİDA Mavi Vatanın yeni gücü olacak | KAAN ne zaman havalanacak?
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