Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de açıkladı: Yeni tip denizaltılar için adım atacağız! SİDA Mavi Vatanın yeni gücü olacak | KAAN ne zaman havalanacak?

Türkiye, Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde atılan milli savunma hamleleri ile dünya çapında marka haline geldi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de A Haber ekranlarında Türkiye'nin yerli savunma sanayii projelerindeki gelinen son durumu değerlendirdi.
YERLİLİK ORANI YÜZDE 80'LERE ÇIKTI
Türkiye Savunma Sanayii'nde yerlilik oranını yüzde 20'den yüzde 80'lere çıkararak büyük bir atılım sağladı. Yerli ve milli silahlarla terörün beli kırıldı. Türkiye'nin geliştirdiği silahlar dünyanın takibine girdi ihracat rakamları yükseldi. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in açıklamalarının detayları şöyle...
"BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN"
Bu alanda hızlı bir ürünleşme ve atılan tohumların meyve verdiğini görüyoruz. Çok sayıda yeni platform hizmete girdi. Teknoloji geliştirmede de büyük adımlar atıyoruz. Büyük bir insan kaynağımız var. Her alanda iddialıyız. Bizi izlemeye devam edin.
"OYUN DEĞİŞTİRİCİ NETİCELER ALACAĞIZ"
Oyun değiştirici neticeler alacağız. Hava, kara ve denizde insansız sistemlerde Türkiye iddialı. Simülatör konusunda Havelsan çok iddialı.