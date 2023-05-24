Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de açıkladı: Yeni tip denizaltılar için adım atacağız! SİDA Mavi Vatanın yeni gücü olacak | KAAN ne zaman havalanacak?

KAAN NE ZAMAN HAVALANACAK?

Her uçağın belli aşamaları vardır. Kaan'ın da motorunu çalıştırıp yürüttük. Şimdi belli entegrasyonlar yapılacak. Kaan'ın mükemmel çalışması için her şeyi yapıyoruz. İlk uçuşunun sorunsuz olmasını istiyoruz. Sıfır hata ile olsun istiyoruz. Takvimde hızlı ilerliyoruz, bizi izlemeye devam edin. Hürjet de testlerine devam ediyor. 6 sorti daha yaptı.

TAYFUN BİZİM GÖZ BEBEĞİMİZ

Tayfun'da durmak yok yola devam. Tayfun bizim göz bebeğimiz. Süper ve Hisar hava savunma sistemlerinde de katmanlı olarak ileriye doğru ilerliyoruz.

DEPREM BÖLGESİNDE TEKNOLOJİK YATIRIM

Deprem bölgesinde TUSAŞ bölgede uçak parçaları üretecek tesis kuruyor. 11 ilde çeşitli teknoloji yatırımlarını hayata geçireceğiz. Demir, Mavi Vatanın yeni gücü olan Silahlı İnsansız Deniz Aracı (SİDA) hakkında önemli bilgiler paylaştı. Demir, "Çok sayıda yerli mühimmatımız var. Sadece denizden denize değil, denizden deniz altına da saldırı yapacak durumdayız. Bunların boyutları değişebiliyor. O kadar çok fonksiyon var ki elimizde. SİDA üzerinden Çakır füzesi atılabilir." şeklinde konuştu.