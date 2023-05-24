Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir A Haber'de! TCG Anadolu'da 400 milyon euro kar! KAAN ne zaman havalanacak?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir A Haber ekranlarında Türkiye'nin yerli savunma sanayiinde attığı önemli adımları değerlendirdi. Demir TCG Anadolu'daki yerlilik nedeniyle ülkemizin en az 400 milyon Euro kar ettiğini belirtirken "TCG Anadolu'yu dışarıdan alıyor olsaydık en azından 400 milyon euro daha fazla para vermemiz gerekecekti." ifadelerini kullandı. Demir ayrıca Kaan'ın da ilk uçuşu için hazırlıkların hızla sürdüğünü ve takvimin ilerlediğini belirtti. Deprem bölgesine ilişkin de konuşan İsmail Demir "Deprem bölgesinde TUSAŞ bölgede uçak parçaları üretecek tesis kuruyor. 11 ilde çeşitli teknoloji yatırımlarını hayata geçireceğiz." dedi. İşte detaylar...