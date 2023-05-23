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    • 23.05.2023 10:38
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    Tayfun füzesinden 2'nci test: Atış başarılı!

    Son dakika haberleri... Savunma sanayindeki önemli adımlardan biri olan yerli füze 'Tayfun' ikinci testini de başarıyla tamamladı. İşte test atışının görüntüleri...

    takvim.com.tr
    Tayfun’dan yeni görüntüler!

    Türkiye'nin savunma alanında ses getiren hamlelerinden Tayfun bir kez daha teste çıktı.

    TAYFUN'UN 2'NCİ TESTİ DE BAŞARILI!
    Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen 'Tayfun'un 2'nci kez test atışı başarıyla yapıldı.

    Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.44'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', ikinci kez Rize semalarından yükseldi.

    GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
    Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifaderiyle görüntüleri paylaştı.

        İlk kez ekim ayında test edilen 'Tayfun', yine Rize- Artvin Havalimanı'ndan denize doğru Sinop açıklarına fırlatılmıştı.

        TAYFUN YUNAN'I KORKUTMUŞTU! BAŞKAN ERDOĞAN: 1000 KİLOMETRE MENZİLİ YAKALAYACAĞIZ
        Tayfun'un ekim ayında ateşlenmesi Yunanistan'ı panikletmişti.

        Tayfun'un ateşlendiği dönem Mardin'de Türkiye Yüzyılı-Değerlerin Yüzyılı" programında bir gencin, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma'nın ilk uçuşunu hatırlatması ve Yunan medyasının Türkiye'deki teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtmesinin ardından, "Sizce oluşan teknolojik gelişmelerden korkuyorlar mı?" sorusuna Erdoğan, şu yanıtı verdi:

        "Korkuyorlar tabii. Bize ne dediler? Çılgın Türkler. Ne dediler? Çılgın Türkler geliyor. Hele hele bir de Tayfun Füzesi menzili 560 kilometre olarak açıklandı, 560'ı bile yeterli bulmuyoruz. Geçen hafta bir görüşme yaptım. Nedir dedim nihai durum. Dediler ki biz 1000 kilometreyi yakalayacağız. Şimdi tabii bunu duyunca Yunan hoplamasın mı? Ege'de bazı çılgınlıklar yaptılar. Bizimkiler de gerekeni yaptı. Yapma işte rahat dur. Bizimle uğraşma. Bizim sizinle Ege'de dalaşma diye bir şeyimiz yok. Buna geçmişte hep 'it dalaşı' derlerdi. Arkadaşlara dedim ki bu ifade çok çirkin. Eğer rahat durmazlarsa gereğini yaparsınız."
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