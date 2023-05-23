Tayfun füzesinden 2'nci test: Atış başarılı!

Türkiye'nin savunma alanında ses getiren hamlelerinden Tayfun bir kez daha teste çıktı.
TAYFUN'UN 2'NCİ TESTİ DE BAŞARILI!
Savunma Sanayii Başkanlığı'nın 'Tayfun Füze Sistemi Geliştirme Projesi' kapsamında ROKETSAN tarafından geliştirilen 'Tayfun'un 2'nci kez test atışı başarıyla yapıldı.
Rize-Artvin Havalimanı'nda Milli Savunma Bakanlığı'na ait apronda, saat 06.44'de karadan denize yapılan uzun menzilli atışta yerli füze 'Tayfun', ikinci kez Rize semalarından yükseldi.
GÖRÜNTÜLER PAYLAŞILDI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "TAYFUN füzemizin yeni test atışını başarılı şekilde gerçekleştirdik. Başta olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum." ifaderiyle görüntüleri paylaştı.