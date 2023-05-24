Metin Akpınar'dan çok konuşulacak seçim yorumu: "Bükemediğin bileği öpeceksin"

Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde seçime gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koasliyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oy fark atarak yüzde 49.52 oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler ile birlikte Cumhurbaşkanı belirlenecek.
7'LİDEN HAYAL KIRIKLIĞI
Öte yandan 7'li koalisyonun, Meclis'te çoğunluğu elde edememesi ve bekledikleri oy oranına ulaşamaması büyük hayal kırıklığına sebep oldu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de ümidini kesen isimlerden oldukça dikkat çeken açıklamalar geliyor.
METİN AKPINAR'DAN SEÇİM YORUMU
Bu isimlerden biri de muhalefete yakınlığıyla bilinen ünlü oyuncu Metin Akpınar. Katıldığı programda konuşan Akpınar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"BABA METAFORUNU EN NET ERDOĞAN'DA"
Baba metaforunun en net Erdoğan'da görüldüğünü dile getiren Akpınar şöyle konuştu:
"Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforunun da etrafında birleşmeye neden oldu."