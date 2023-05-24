Metin Akpınar'dan çok konuşulacak seçim yorumu: "Bükemediğin bileği öpeceksin"

"BABA METAFORUNU EN NET ERDOĞAN'DA"

Baba metaforunun en net Erdoğan'da görüldüğünü dile getiren Akpınar şöyle konuştu:

"Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforunun da etrafında birleşmeye neden oldu."