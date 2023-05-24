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    • 24.05.2023 20:34
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    Metin Akpınar'dan çok konuşulacak seçim yorumu: "Bükemediğin bileği öpeceksin"

    Türkiye 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitmişti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyon Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oyluk fark atmıştı. Öte yandan ünlü oyuncu Metin Akpınar'dan seçimlere yönelik çarpıcı yorumlar geldi. Akpınar, "Bana metaforunu en net Erdoğan'da görüyoruz" diyerek, "Sonuca katlanmak zorundayız. Bükemediğin bileği öpeceksin" dedi.

    takvim.com.tr
    Metin Akpınar’dan çok konuşulacak seçim yorumu!

    Türkiye 14 Mayıs 2023 tarihinde seçime gitti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan 7'li koasliyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.6 milyon oy fark atarak yüzde 49.52 oy aldı ve seçim ikinci tura kaldı. 28 Mayıs'ta yapılacak olan seçimler ile birlikte Cumhurbaşkanı belirlenecek.

    7'LİDEN HAYAL KIRIKLIĞI
    Öte yandan 7'li koalisyonun, Meclis'te çoğunluğu elde edememesi ve bekledikleri oy oranına ulaşamaması büyük hayal kırıklığına sebep oldu. Özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden de ümidini kesen isimlerden oldukça dikkat çeken açıklamalar geliyor.

    METİN AKPINAR'DAN SEÇİM YORUMU
    Bu isimlerden biri de muhalefete yakınlığıyla bilinen ünlü oyuncu Metin Akpınar. Katıldığı programda konuşan Akpınar, 14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılacak seçimler için dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

    "BABA METAFORUNU EN NET ERDOĞAN'DA"
    Baba metaforunun en net Erdoğan'da görüldüğünü dile getiren Akpınar şöyle konuştu:

    "Seçmenin ideolojisini etkileyecek bir çalışma yapılamadı bunun neticesinde de gene lidere yönelen, ona sığınan, alışık olduğu baba metaforunun da etrafında birleşmeye neden oldu."

        "MİLLET İTTİFAKI DEPREMZEDELERE SADECE VAAT VERİYORDU"
        Deprem bölgesinde AK Parti ve Başkan Erdoğan'a verilen desteği de değerlendiren Akpınar, şu ifadeleri kullandı:

        "11 ilde büyük bir yıkım oldu. Bu şehirleri tekrar ayağa kaldırabilecek kişinin Recep Tayyip Erdoğan ve ekibinin yapabileceği inancı oluştu. Çünkü o bölgede hemen inşaat çalışmaları başladı. Millet İttifakı depremzedelere sadece vaat veriyordu. İktidar orada çalışmalara çoktan başlamıştı. Oylarını iktidara vermeleri gayet normal.

        "BÜKEMEDİĞİN BİLEĞİ ÖPECEKSİN BAŞKA ÇARE YOK"
        Seçimlerin kaybedilme ihtimali üzerine de konuşan ünlü oyuncu konuşmasına şöyle devam etti:

        "Başarısızlık olduğunda sabredip sonuca katlanmak zorundayız. Milleti hor görme, yok sayma şansımız yok. Eğer seçmen oyu kullanıp seçimini yapmışsa bükemediğin bileği öpeceksin başka çare yok."

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