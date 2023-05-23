Şehit ailesine küfreden İP'li Lütfü Türkkan'dan skandal açıklama! Vatandaşı alenen tehdit etti

Şehit ağabeyinin yüzüne karşı kız kardeşine ahlaksızca küfür eden İP'li Milletvekili Lütfü Türkkan, "Onurlu insan olmaktan" bahsettiği videosunda sözde "Gerçek Türk milliyetçisi" olduğunu ileri sürerek, seçimleri kaybettikleri takdirde Türk halkının cehennemi yaşayacağını söyleyerek vatandaşa korku saldı.
Öte yandan Türkkan'ın bu açıklamaları, birkaç ay önce İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olup uzun süre eleştirilmişti.
VATANDAŞLARA HAKARET ETTİ
Ayrıca seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullanmıştı.
"TERBİYESİZ LÜTFÜ"
Türkkan skandal sözlerinin ardından Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.
"Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.