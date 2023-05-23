Şehit ailesine küfreden İP'li Lütfü Türkkan'dan skandal açıklama! Vatandaşı alenen tehdit etti





VATANDAŞLARA HAKARET ETTİ

Ayrıca seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullanmıştı.

"TERBİYESİZ LÜTFÜ"

Türkkan skandal sözlerinin ardından Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.

"Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.