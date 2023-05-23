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    • 23.05.2023 19:57
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    Şehit ailesine küfreden İP'li Lütfü Türkkan'dan skandal açıklama! Vatandaşı alenen tehdit etti

    Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemecini geçtiğimiz günlerde geride bıraktı. 7'li koalisyonun vaatlerden çok topluma korku aşıladığı açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Şehit ailesine ahlaksızca küfürler ederek hafızalara kazınan İP'li Lütfü Türkkan, "Onurlu insan olmaktan" bahsettiği videoda "Gerçek Türk milliyetçisi" olduğunu ileri sürdü. Türkkan vatandaşa adeta korku salarak tehditler savurdu. Seçimleri kaybettikleri takdirde Türk halkının cehennemi yaşayacağını söyleyerek tehdit etti.

    takvim.com.tr
    İP’li Lütfü Türkkan’dan skandal video!

    Şehit ağabeyinin yüzüne karşı kız kardeşine ahlaksızca küfür eden İP'li Milletvekili Lütfü Türkkan, "Onurlu insan olmaktan" bahsettiği videosunda sözde "Gerçek Türk milliyetçisi" olduğunu ileri sürerek, seçimleri kaybettikleri takdirde Türk halkının cehennemi yaşayacağını söyleyerek vatandaşa korku saldı.

    Öte yandan Türkkan'ın bu açıklamaları, birkaç ay önce İP Genel Başkanı Meral Akşener'in Bingöl'de yaptığı bir esnaf ziyareti sırasında, şehit ağabeyine küfür ettiği için gündem olup uzun süre eleştirilmişti.



    VATANDAŞLARA HAKARET ETTİ
    Ayrıca seçim çalışmalarını sosyal medya hesabında paylaşan Türkkan, gönderisinin altına yorum yapan bir vatandaşa "Yavşak" trol dediği bir başka vatandaşa ise "Süzme" ifadelerini kullanmıştı.

    "TERBİYESİZ LÜTFÜ"
    Türkkan skandal sözlerinin ardından Gebze'de yaptığı ziyaret esnasında sokaktaki vatandaşların tepkisiyle karşılaşmıştı.

    "Vatan haini Lütfü" seslerinin duyulduğu videoda, "Terbiyesiz Lütfü. Şehit ailelerine küfür eden Lütfü. Senin de hesabın sorulacak. Vatan haini Lütfü. Vatan hainleri. Yakışıyor mu bir delikanlıya küfür etmek. O şehit ailelerinin hesabı sorulacak Lütfü. Yanlış yoldasın Lütfü" ifadeleri kullanıldı.

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    Haberler Güncel Şehit ailesine küfreden İP'li Lütfü Türkkan'dan skandal açıklama! Vatandaşı alenen tehdit etti
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