Bakan Özer duyurdu: “Türkiye’deki tüm OSB’lere anaokulları açıyoruz”

Bakan Özer, Twitter hesabından yeni yapılacak okul öncesi eğitim kurumlarına ilişkin açıklama yaparak, "Okul öncesi eğitime verdiğimiz önceliğin bir sonucu olarak Samsun'daki 10 organize sanayi bölgesine 10 anaokulu yapımını yatırım programına aldık. 2023'ün sonuna kadar Türkiye'deki tüm OSB'ler bünyesine anaokulları açıyoruz. Hayırlı olsun" dedi.

BAKANLARDAN SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE ZİYARET

Samsun'da bulunan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Bakan Özer ve Bakan Muş'a Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı da eşlik etti. Kentte gerçekleştirilen ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili bilgi veren Başkan Demir, Osmanlı mimarisinin önemli eserlerini bünyesinde barındıran Saathane Meydanı'nı turizme kazandıran vizyon projede gelinen son durumu anlattı.