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Şehit ailesine küfreden İP'li Lütfü Türkkan'dan skandal açıklama! Vatandaşı alenen tehdit etti

Şehit ailesine küfreden İP'li Lütfü Türkkan'dan skandal açıklama! Vatandaşı alenen tehdit etti
23.05.2023 20:48

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Türkiye ikinci yüzyılının en önemli dönemecini geçtiğimiz günlerde geride bıraktı. 7'li koalisyonun vaatlerden çok topluma korku aşıladığı açıklamalarına bir yenisi daha eklendi. Şehit ailesine ahlaksızca küfürler ederek hafızalara kazınan İP'li Lütfü Türkkan, "Onurlu insan olmaktan" bahsettiği videoda "Gerçek Türk milliyetçisi" olduğunu ileri sürdü. Türkkan vatandaşa adeta korku salarak tehditler savurdu. Seçimleri kaybettikleri takdirde Türk halkının cehennemi yaşayacağını söyleyerek tehdit etti.

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