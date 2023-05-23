HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü tut tehdidi: Bunları yerine getirmek zorunda





KİRLİ PAZARLIĞIN KAPAĞI ARALANDI

Tüm bu yaşananların ardından 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan kirli pazarlıkları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda kendilerine verdiği sözleri tutması gerektiğini hatırlattı.

"Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var." diyen Önder, "Yani örneğin bağımsız yargı bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda" diye konuştu.