HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü tut tehdidi: Bunları yerine getirmek zorunda

Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek verdi. Başkan Erdoğan 49.5'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminden birinci çıktı. İlk turda yüzde 50 oy oranına ulaşılamaması nedeniyle 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.
SEÇİM ÖNCESİ KİRLİ PAZARLIK
7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK'nın desteğini almak için bölücü şartlara boyun eğmişti.
BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
Gelişme üzerine HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıralamıştı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti. Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.
HDPKK'lı Ahmet Türk ve Sezai Temelli de "Bu dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir" ifadelerini kullanıp bunun için gece gündüz mücadele edeceklerini ilan etti.