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    • 23.05.2023 22:43
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    HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü tut tehdidi: Bunları yerine getirmek zorunda

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK'nın desteğini almak için bölücü şartlara boyun eğmişti. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde kendilerine verdiği sözleri tutması gerektiğini tehdidinde bulundu. "Kılıçdaroğlu’nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var." diyen Önder, "Yani örneğin bağımsız yargı bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda" diye konuştu.

    takvim.com.tr
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    Türkiye 14 Mayıs'ta sandık başına giderek Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'na güçlü bir destek verdi. Başkan Erdoğan 49.5'lik oy oranıyla Cumhurbaşkanlığı seçiminden birinci çıktı. İlk turda yüzde 50 oy oranına ulaşılamaması nedeniyle 28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidilecek.



    SEÇİM ÖNCESİ KİRLİ PAZARLIK
    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun terörün siyasi ayağı HDPKK'nın desteğini almak için bölücü şartlara boyun eğmişti.



    BULDAN: ÖCALAN'A TECRİTİ KALDIRIN
    Gelişme üzerine HDPKK ve türevleri bölücülük faaliyetlerini hız vererek şartlarını sıralamıştı.

    HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, "Türkiye halkları tecrit istemiyor. Sayın Öcalan üzerindeki ağırlaştırılmış tecridin bir an önce kaldırılmasını istiyor. Tecritle sadece İmralı'yı değil tüm Türkiye'yi tecrit alanına sıkıştırmak istiyorlar" diyerek Öcalan'a özgürlük talep etti. Buldan, "14 Mayıs'tan sonra öyle bir ülkeye gözümüzü açacağız ki, özgür bir yaşama uyanacaksınız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın sevgili arkadaşlarım" dedi.

    HDPKK'lı Ahmet Türk ve Sezai Temelli de "Bu dönem Öcalan'ın özgürleşme dönemidir" ifadelerini kullanıp bunun için gece gündüz mücadele edeceklerini ilan etti.



        KILIÇDAROĞLU HDP İLE MASAYA OTURDU: YEREL ÖZERKLİK, KAYYUM TEMİNATI, PKK İLE AĞIZ BİRLİĞİ...
        HDP'nin bölücü taleplerinin üzerinden 24 saat geçmeden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Pervin Buldan - Mithat Sancar ikilisi masaya oturdu.

        Kirli pazarlık sonrası Kılıçdaroğlu, "Toplantıda yerel yönetimler üzerinde duruldu. Kayyum uygulamasının doğru olmadığını ilettik. Her koşulda demokrasiyi savunmalıyız. Kürt sorunu dahil bütün sorunların çözüm adresi TBMM'dir" açıklamasını yaptı.



        "KÜRDİSTAN'A STATÜ İSTİYORUZ"
        HDP'nin Van vekil adayı Sinan Çiftyürek de 7'li koalisyonla yaptıkları kirli ittifaktan yüz bularak, "Kürdistan'a statü istiyoruz" çıkışında bulunmuştu. Çiftyürek, "Sloganımız "Türkiye'ye demokrasi, Kürdistan'a özgürlük" ifadelerini kullanmıştı.

        "KILIÇDAROĞLU VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMAZSA HESABINI SORARIZ"
        Öte yandan HDPKK, Kılıçdaroğlu'na 'Bize verdiğin sözleri tutmazsan hesabını sorarız' tehdidinde bulunmuştu.

        HDPKK'lı Ahmet Türk, Kılıçdaroğlu'na ve 7'li koalisyona verdikleri desteği anımsatarak, "Yarın iktidara geldiklerinde bize yanlış yaparlarsa onun hesabını da soracağız" demişti.



        KİRLİ PAZARLIĞIN KAPAĞI ARALANDI
        Tüm bu yaşananların ardından 28 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Kılıçdaroğlu'nun HDP ile olan kirli pazarlıkları gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. HDP'li Sırrı Süreyya Önder, Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması durumunda kendilerine verdiği sözleri tutması gerektiğini hatırlattı.

        "Kılıçdaroğlu'nun taahhüt ettiği birtakım şeyler var." diyen Önder, "Yani örneğin bağımsız yargı bunu kendisi kamuoyu önünde defalarca deklere etti. Örneğin bizim arkadaşlarımızın cezaevinde boşuna yatıyor oluşunun ya da siyasi bir hınç alma duygusuyla yatıyor oluşunun altını kendisi çizdi. Dolayısıyla bu ağır bir sorumluluk aldı üzerine. Bunları yerine getirmek zorunda" diye konuştu.



            HDP'DEN ÖCALAN TEHDİDİ
            Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen HDP'li Saliha Aydeniz konuşma yapıtğı sırada özgürlük tehidtleri savurdu "Öcalan'ın özgür olması gerekiyor" diyen Aydeniz, "Öcalan özgür olmadıkça Türkiye'de özgür olamaz" ifadelerini kullandı.

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            Haberler Güncel HDP'den Kemal Kılıçdaroğlu'na sözünü tut tehdidi: Bunları yerine getirmek zorunda
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