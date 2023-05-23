Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de! CHP'nin seçim manipülasyonu girişimine tepki

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Son dakika haberi... AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

Kabaktepe'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:

- (Kılıçdaroğlu'nun değien söylemleri) Siyasetçi kişilikli, karakterli olmalı.

- (Muhalefetin tehdit ve hakaret dili) Sandık sonucunu kabul etmeyeceksinez siyaset yapmayın.

- (Seçim gecesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamaları) CHP içine çektiklerini kendine karakterine büründürüyor.

- Seçmenlerine özür borçları var.

- YPG/PKK elebaşlaır Kılıdçaroğlu'na oy istiyor.

- Terör örgütlerini belirtmeden teröre karşı olunmaz.

- Muhalefete terör desteği Millet İttifakı'nın paydaşları bu desteğe karşı değil.

- Oy vermeyen depremzedeyi evinden atıyorlar, daha ne olabilir.

- CHP kamu yardımını sadece yandaşını kullanacak bir partidir.

- Recep Tayyip Erdğan 20 yılda 200 yıllık bir hizmet yapmıştır.