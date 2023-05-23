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    • 23.05.2023 08:35
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    Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de! CHP'nin seçim manipülasyonu girişimine tepki

    Son dakika haberi... AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor. Kabaktepe, seçim gecesi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın manipülasyonuna tepki gösterek, "CHP içine çektiklerini kendine karakterine büründürüyor." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe A Haber’de!

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    Son dakika haberi... AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.

    Kabaktepe'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    - (Kılıçdaroğlu'nun değien söylemleri) Siyasetçi kişilikli, karakterli olmalı.
    - (Muhalefetin tehdit ve hakaret dili) Sandık sonucunu kabul etmeyeceksinez siyaset yapmayın.
    - (Seçim gecesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamaları) CHP içine çektiklerini kendine karakterine büründürüyor.
    - Seçmenlerine özür borçları var.
    - YPG/PKK elebaşlaır Kılıdçaroğlu'na oy istiyor.
    - Terör örgütlerini belirtmeden teröre karşı olunmaz.
    - Muhalefete terör desteği Millet İttifakı'nın paydaşları bu desteğe karşı değil.
    - Oy vermeyen depremzedeyi evinden atıyorlar, daha ne olabilir.
    - CHP kamu yardımını sadece yandaşını kullanacak bir partidir.
    - Recep Tayyip Erdğan 20 yılda 200 yıllık bir hizmet yapmıştır.

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    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
    Haberler Haberler Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de! CHP'nin seçim manipülasyonu girişimine tepki
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