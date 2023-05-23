Son dakika: AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de! CHP'nin seçim manipülasyonu girişimine tepki

Son dakika haberi... AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe A Haber'de gündeme ilişkin soruları yanıtlıyor.
Kabaktepe'nin açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
- (Kılıçdaroğlu'nun değien söylemleri) Siyasetçi kişilikli, karakterli olmalı.
- (Muhalefetin tehdit ve hakaret dili) Sandık sonucunu kabul etmeyeceksinez siyaset yapmayın.
- (Seçim gecesi Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın açıklamaları) CHP içine çektiklerini kendine karakterine büründürüyor.
- Seçmenlerine özür borçları var.
- YPG/PKK elebaşlaır Kılıdçaroğlu'na oy istiyor.
- Terör örgütlerini belirtmeden teröre karşı olunmaz.
- Muhalefete terör desteği Millet İttifakı'nın paydaşları bu desteğe karşı değil.
- Oy vermeyen depremzedeyi evinden atıyorlar, daha ne olabilir.
- CHP kamu yardımını sadece yandaşını kullanacak bir partidir.
- Recep Tayyip Erdğan 20 yılda 200 yıllık bir hizmet yapmıştır.