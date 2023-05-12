İnce'ye FETÖ işi kaset kumpası! Başkan Erdoğan: "Muharrem Bey'i aradım, devlet olarak yapmamız gereken ne varsa ilettim"

Türkiye 14 Mayıs'a sayılı saatler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti. Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler üzerinden kaset kumpası kurdu.
Gelişmelerin ardından Muharrem İnce canlı yayında açıklamalarda bulundu.
"45 GÜNDE GÖRDÜKLERİMİ 45 SENEDE GÖRMEDİM, ADAYLIKTAN ÇEKİLİYORUM"
İnce, "Yanlışa yanlış, doğruya doğru dedim. 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olabilir. Bu son 45 günde gördüklerimi, 45 senede görmedim" ifadelerini kullanarak adaylıktan çekildi.
Memleket Partisi Genel Başkanı "Adaylıktan çekiliyorum. Türkiye'ye üçüncü seçenek önerdim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın" dedi.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan katıldığı canlı yayında kumpasa maruz kalan Muharrem İnce ile telefonda görüştüğünü açıkladı.
"MUHARREM BEY'İ BUGÜN ARADIM, YARDIMA HAZIR OLDUĞUMUZU SÖYLEDİM"
"Muharrem Beyi'i bugün aradım, yardıma hazır olduğumuzu söyledim" diyen Erdoğan, "Maalesef kaset kumpaslarıyla makama gelen Bay Bay Kemal'in karşısına rakip olunca böyle bir komplo ile karşılaştı. Özellikle bugün Muharrem Bey'i aradım. Kendisine bu süreçle ilgili böyle bir şey nasıl sadır oldu diye kendisiyle konuşayım istedim. Anladığım kadarıyla ortada Kılıçdaroğlu'nun şu anda kol kola, el ele olduğu, bu Muharrem Bey'den sadır olan bir şey diye bir şey söylemiyorum" şeklinde konuştu.
Erdoğan şu ifadeleri kullandı;
"BU BİR FETÖ TAKTİĞİ"
Bu bir FETÖ taktiği. Geçmişte de bunlar yapıldı. Kılıçdaroğlu bu makama malum bir kaset komplosuyla geldi. Ve bunu da olmayacağını açıklayarak geldi. Olmayacağını açıklayan ertesi gün kalktı aday olduğunu açıkladı. Muharrem Bey'in bu kararının arkasında birçok şüphesiz ki, gerçekten namuslu, haysiyetli insanların kabullenemeyeceği bazı saldırıların olduğunu bugünkü görüşmemizden anlıyorum.
Kendisine her türlü yardıma hazır olduğumuzu söyledik. Devlet olarak yapmamız gereken Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı noktasında bunların yapılabileceği zaten bulunduğumuz makamın görevi. Bu şekilde süreç başlayacaktır.
Şu anda bir eksiğiyle gidiyor yarış. Oy pusulasında değişen bir şey yok. Temennim odur ki, sonucu hayır olsun...