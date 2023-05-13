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    • 13.05.2023 21:03
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    Muharrem İnce suç duyurusunda bulunmuştu! CHP'li Kemal Özkiraz gözaltına alındı: Listede FETÖ'cüler ve Ankara Kuşu Oktay Yaşar da var

    Son dakika haberleri... Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce kendisine yönelik sahte kaset ve dekont kumpasının ardından Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekildi. Yaşanan gelişme sonrası sosyal medyadan sahte belge ve fotoğraflarla dezenformasyon yürüten hesapların kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. CHP'yi gazlayan anketçi Kemal Özkiraz da bugün gözaltına alındı. Bilindiği üzere Kemal Özkiraz geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alarak adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır bir yanıt vererek bu durumun FETÖ taktiği olduğunu belirtmiş ve suç duyurunda bulunmuştu. Öte yandan İnce'nin avukatı Fidel Okan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ankara Kuşu mahlasını kullanan Oktay Yaşar hakkında “Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı” çıkarıldığını açıkladı.

    AJANSLAR
    takvim.com.tr
    CHP’li Kemal Özkiraz gözaltına alındı

    Türkiye 14 Mayıs'a günler kala '17-25 Aralık ve Deniz Baykal kasedi' kumpaslarını anımsatan çok ama çok çirkin bir kumpasa şahitlik etti.

    Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ve CHP destekçileri Muharrem İnce adaylıktan çekilsin diye sahte görüntüler ve dekontlar üzerinden kumpas kurarak İnce'yi hedefe koydu.

    İNCE ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ: HİÇBİR BAHANELERİ KALMASIN
    Yaşanan çirkin olaylar sonrası Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıklayarak, "Hiçbir bahaneleri kalmasın, yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar." ifadelerini kullandı.

    İnce, partisinin genel merkez binası önünde yaptığı açıklamada, 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ettiğini, 5 dönem milletvekilliği yaptığını, cumhurbaşkanı adayı olduğunu ve parti kurduğunu belirtti.

    FETÖ'CÜLER YAPIYOR MUHALİF OLACAĞIM DİYENLER PAYLAŞIYOR
    Muharrem İnce, son 45 günde gördüklerini, son 45 senede görmediğini kaydederek, "Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor. Bunu FETÖ'cüler yapıyor. Ama ne yazık ki Türkiye'de de 'muhalif olacağım' diye bunu paylaşanlar var." ifadesini kullandı.

    EMNİYET HAREKETE GEÇTİ! HESAPLAR TESPİT EDİLDİ
    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 13 zanlıdan 4'ü adliyeye sevk edildi.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, açık kaynak araştırmasında, İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.


        4'Ü HAKKINDA YAKALAMA EMRİ
        Açıklamada, şüphelilerden 13'ünün gözaltına alındığı, yurt dışında bulunan 4'ü hakkında da yakalama emri talep edildiği bildirildi.

        Gözaltına alınan zanlılardan 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Farklı illerde gözaltına alınan ve Ankara'ya getirilen diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.


        ANKARA KUŞU HAKKINDA YAKALAMA KARARI
        Muharrem İnce'nin avukatı Fidel Okan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da Ankara Kuşu mahlasını kullanan Oktay Yaşar hakkında "Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı" çıkarıldığını açıkladı.

        Okan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

        Kamuoyuna Duyurulur!

        Müvekkilim Sn. Muharrem İnce'ye yönelik iftira, hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, şantaj, özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Başsavcılıkla biraz önce sona eren görüşmem nedeniyle iş bu bilgilendirmeyi yapıyoruz.

        Soruşturma sonucunda 17 şüpheli hakkında karar çıkarılmış, bunlardan bir kısmı gözaltına alınmış, bir kısmı yurt dışında, az sayıda bir kısım ise halen aranmaktadır.

        Dosyada vekil edenimin Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında iftiraları yayan 3 ana failin 2 si hakkında FETÖ/PYD örgüt yöneticiliği 2 kişi hakkında örgüt üyeliği soruşturması yürütülmektedir.

        Diğer FETÖ yöneticileri dışında tarafımızdan şikayet edilen tek kişi olan Ankara Kuşu Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında "Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı" çıkarılmıştır.

        FETÖ'CÜLER HAKKINDA YAKALAMA KARARI
        İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarılmıştır. Ethem Gürbaş isimli eski Yarbay ve hakkında 16 ayrı yakalama kararı bulunan şahsın da FETÖ üyesi olduğu ve yurt dışında bulunduğu tespit edilmiştir.

        Gözaltına alınan diğer şahısların sorgu ve ifade işlemi devam etmekte olup, müvekkile yönelik eylemler Başsavcılık tarafından kamu görevlisine karşı işlenen suçlar kapsamına alınmıştır.

        Gelinen noktada FETÖ unsurlarıyla birlikte hareket ettiği savcılık tarafından soruşturulan diğer kişilerin siyasi tutumları nedeniyle olay tarafımızdan büyük bir ciddiyetle takip edilmektedir.

        Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur.
        Av.Fidel Okan

        CHP'Lİ KEMAL ÖZKİRAZ DA GÖZALTINA ALINDI
        Gözaltına alınan arasında CHP'yi gazlayan anketçi Kemal Özkiraz'ın olduğu da öğrenildi.

        Özkiraz'ın hesabından yapılan paylaşımda, "Kemal Özkiraz biraz önce Ankara'da gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.

            SAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ
            Savcılıktan Özkiraz'ın da gözaltına alındığı operasyona ilişkin açıklama geldi. açıklamada şu ifadelere yer verildi;

            "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yapılan açık kaynak araştırmasında Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10/05/2023 tarihinde twitter isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda iddia edilen olaylar sebebiyle işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda düzenlenen şantaj, tehdit, belgede sahtecilik, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma, özel hayatın gizliliğini ihlal suçlarından 2023/107442 soruşturma numaralı dosya ile resen yürütülen soruşturma kapsamında 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir.

            Şüphelilerden yurt dışında bulunan 4 şahıs hakkında yakalama emri talep edilmiş, diğer şüpheliler gözaltına alınmış olup şüpheliler emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecektir. "

            MUHARREM İNCE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNMUŞTU
            Bilindiği üzere Kemal Özkiraz geçtiğimiz aylarda yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alarak adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır bir yanıt vererek bu durumun FETÖ taktiği olduğunu belirtmiş ve suç duyurunda bulunmuştu.

            Kemal Özkiraz İnce'nin imza topladığı süreçte Twitter üzerinden bir görsel paylaşarak, "AK Parti Beykoz ilçe başkanlığı Muharrem İnce'ye 100 bin imza için otobüs kaldırıyor. Muharrem İnce'yi niye bu kadar çok seviyorlar acaba?" iddiasında bulundu.

            MUHARREM İNCE SERT YANIT VERMİŞTİ: FETÖ YÖNTEMİ
            Kemal Özkiraz yayınladığı bir görsel üzerinden Muharrem İnce'yi hedef alıp ve adaylığına ilişkin gönderme yapınca İnce ağır sözlerle yanıt verdi.

            FETÖ YÖNTEMLERİ İLE SAHTE BELGE
            Özkiraz'ın FETÖ yöntemlerine başvurduğuna dikkat çeken İnce suç duyurusunda bulunacağını belirterek şunları söyledi;

            "Kemal Özkiraz'ın ve CHP trollerinin yayınladığı görseller, tıpkı Özkiraz'ın akrabasının doktorluğu gibi sahte. Bu sahte belgeleri hazırlayan, yayan ve manipülasyon yapmaya çalışan alçaklar hakkında suç duyurusunda bulunacağız. FETÖ yöntemleriyle sahte belge düzenleyen bu yeni tip fetöcülerle Silivri mahkemelerinde olduğu gibi mücadele edeceğiz."

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            Haberler Güncel Muharrem İnce suç duyurusunda bulunmuştu! CHP'li Kemal Özkiraz gözaltına alındı: Listede FETÖ'cüler ve Ankara Kuşu Oktay Yaşar da var
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