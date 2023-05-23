Son dakika: Başkan Erdoğan'dan ortak tarih vurgusu: Yüzyıllık hasretin ardından Evlad-ı Fatihan’ın kalbini yeniden fethettik

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Türkiye gibi bir vatanımız, Türkiye gibi bir yuvamız olduğu için Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Türkiye; Çerkes'i, Tatar'ı, Gagavuz'u, Arnavut'u, Pomak'ı, Boşnak'ı, Türkmen'i, Ahıska'sı, Özbek'i, Uygur'uyla tarih boyunca dara düşen her kardeşine eman ve esenlik yurdu oldu.