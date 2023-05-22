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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2. tur mesajı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerini sıralayıp: Güvenilir mi? diye sordu!

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerini sıralayıp "Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkâr eden, adı “çarkçıya” çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez." ifadelerini kulllandı.

    Başkan Erdoğan’dan 2. tur mesajı!

    İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıdan satır başları:

    28 Mayıs'ta sandığa giderek tercihte bulunacak tüm kardeşlerimden, şu soruları kendilerine samimiyetle sormalarını istirham ediyorum.

    Seçimden önce bedava ev vadedip sonrasında depremzedelerimizi misafir oldukları yerlerden atmaya kalkanlara itibar edilir mi?

    Ne bürokratik ne de siyasi hayatında ülkeye hiçbir hayrı dokunmayan bir şahıstan bu millete fayda gelir mi?

    17-25 Aralık darbe girişiminde FETÖ'cülerle iş tuttuğunu bizzat kendi ağzıyla itiraf eden birine güven olur mu?

    Meydanlarda 6-8 Ekim olaylarının azmettiricilerini cezaevinden salma sözü verenlerin bölücü örgütle mücadele etmesi beklenebilir mi?

    Rakiplerini tasfiye etmek için şantaj, tehdit, baskı, kaset kumpası dâhil her yolu meşru görenlerin siyasi ahlakına güvenilir mi?

    Dün ak dediğine bugün kara diyen, dün söylediğini bugün inkâr eden, adı "çarkçıya" çıkmış birine elbette güvenilmez, evlatlarımızın geleceği emanet edilmez.

    Milletimiz, 14 Mayıs'ta Meclis çoğunluğunu 323 milletvekiliyle Cumhur İttifakı'na vererek aslında iradesini beyan etti.

    Cumhurbaşkanlığında da %49,5 oy oranıyla 27 milyonu aşkın vatandaşımız şahsımıza teveccüh gösterdi.

    İnşallah 28 Mayıs'ı aziz milletimizin irade ve desteğiyle, rekor bir oy alarak tamamlayacağız.

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    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan 2. tur mesajı! Kemal Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerini sıralayıp: Güvenilir mi? diye sordu!
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