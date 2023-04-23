7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun bol keseden vaat siyaseti elinde patladı: CHP'li belediyelerde işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

MART AYI İKRAMİYELERİNİ DE ALAMADILAR

İZELMAN'a bağlı 11 bin işçi ile 7 bin İZENERJİ çalışanı mart ayında bayram öncesi ödenmesi gereken ikramiyelerini alamayınca Ramazan Bayramına buruk girdi. Sabah'ta yer alan habere göre, bayrama ikramiyesiz giren işçiler çocuklarına bayramlık alamadı. Kılıçdaroğlu'nun vaatleri havalarda uçuşurken, CHP'li belediyelerdeki işçilerin mağdur edilmesi muhalefetin adayına olan güveni yok etti, hem de büyük tepkilere neden oldu.