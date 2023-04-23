7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu'nun bol keseden vaat siyaseti elinde patladı: CHP'li belediyelerde işçinin maaşı ve ikramiyesi ödenmedi

Türkiye 14 Mayıs seçimlerine adım adım ilerlerken Cumhurbaşkanı adayları ve partiler vaatlerini art arda sıralıyor. Hükümete büyük eleştirilerin yöneltildiği muhalefette de birçok vaat sıralandı.
BOL KESEDEN VAAT SİYASETİ
Muhalefetin adayı Kemal Kılıçdaroğlu, hükümetin emekliye her bayram verdiği ikramiyelerini eleştirerek emekliye vaadini açıkladı. Buna göre Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olduğunda emeklilere her bayram asgari ücret tutarında ikramiye verileceğini, seçimden sonra ise bu yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerini hemen hesaplara 15 bin lira olarak yatıracağını söyledi.
Kılıçdaroğlu vaatlerini bol keseden atarken, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinden İZENERJİ'de örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile işveren arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamayınca işçiler yarım gün iş bırakma eylemi yaptı. İstedikleri oranda zam alamayan 7 bin İZENERJİ çalışanı kentte başta yeşil alanlar olmak üzere Büyükşehir'e bağlı birçok iş kolunda çalışmaları yarım günlüğüne durdurdu.