Son dakika: 6'lı koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu vaatleriyle yine patladı: Yerli çip dedi ama...

6'lı koalisyon 1 yıllık "Yemekteyiz" toplantılarının ardından Cumhurbaşkanı adayı olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.
Kılıçdaroğlu, adaylığının açıklanmasıyla birlikte seçim vaatlerine de başladı.
İzmir'de gerçekleştirilen İkinci Yüzyılın İktisat Kongresi'ndeki programa 6'lı masa liderleri de katıldı.
4 AYAKLI STRATEJİSİNİ AÇIKLADI
Burada konuşan 6'lı masanın Cumhurbaşkanı Adayı olan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidar olması durumunda izleyeceği 4 ayaklı stratejisini duyurdu.
"ÇİP ÜRETEN BİR TÜRKİYE OLACAĞIZ" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ
İkinci ayak olarak anlattığı 'Üreten Türkiye' başlığı altında çip üretimine değinen Kılıçdaroğlu, "21. Yüzyılın Türkiye'sinin temel hedefi bilim, sanayi ve teknolojide çip üreten bir ülke olmak." ifadelerini kullandı.