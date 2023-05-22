Dünyanın gözü 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde! Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur Başkan Erdoğan kazanırsa ne olur?

İşte Hilal Kaplan'ın o yazısı:

Önümüzde iki senaryo var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kazanması daha muhtemel ama gelin ülke için seçeneklere bir bakalım:

Erdoğan kazandığı takdirde Türkiye beş yıl daha Külliye-Meclis dengesini aksatmadan istikrarla yönetilecek. Bu istikrar tablosu, hem siyaset hem dış politika hem de ekonomiye güç olarak yansıyacak.

İç siyasette partiler arası olağan çekişmeler dışında ülkenin gidişatını sarsacak bir gelişme olmayacaktır. Böylelikle pandemiden Rusya-Ukrayna savaşına değin pek çok krizde içteki dengeleri sağlam tutabilen Türkiye, gelecekteki benzer krizlerden de daha az zarar görecek kurtulacaktır. Hatta yer yer "krizi fırsata dönüştürme" imkanlarını da değerlendirebilecektir.