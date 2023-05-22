Dünyanın gözü 28 Mayıs'taki ikinci tur seçimlerinde! Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur Başkan Erdoğan kazanırsa ne olur?

14 Mayıs'ta gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde Başkan Erdoğan, yüzde 49,5'lik oy ile 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 5 puan önüne geçti. Muhalefet halkın iradesini hazmedemezken YSK Başkanı Ahmet Yener, seçimlerin ikinci tura kaldığını, 28 Mayıs'ta yeniden sandıklara gidileceğini duyurdu.
İlk turda 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Batı, ikinci tur için umudunu kesmiş durumda.
Her gün yeni bir haberle karşımıza çıkan Batı medyası, özellikle Kılıçdaroğlu'nun söylem değiştirmesine dikkat çekerek "İlk turda kalp yapıyordu şimdi masa yumrukluyor. Bizi yanıltır mı?" diye yaşadıkları umutsuzluğu manşetlere taşıyor.
Peki Kemal Kılıçdaroğlu kazanırsa ne olur Başkan Erdoğan kazanırsa ne olur?
SEÇİMLERLE İLGİLİ İKİ SENARYO
Seçim sonuçlarına göre önümüzde iki senaryo olduğunu söyleyen Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, "Erdoğan kazandığı takdirde Türkiye beş yıl daha Külliye-Meclis dengesini aksatmadan istikrarla yönetilecek. Bu istikrar tablosu, hem siyaset hem dış politika hem de ekonomiye güç olarak yansıyacak" diye yazdı.