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    • 22.05.2023 21:19
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    Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

    28 Mayıs'taki yapılacak 2. tur öncesi deprem bölgesindeki açılış ve ziyaretlerini devam ettiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    takvim.com.tr
    Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

    Türkiye 14 Mayıs'taki seçimde tercihini Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olurken 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Sinan Oğan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

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    2. tur öncesi deprem bölgesindeki açılış ve ziyaretlerini devam ettiren Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

    Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

    Başkan Erdoğan: Kendisine şahsım ve milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı kendisi de çok iyi biliyor



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