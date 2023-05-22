Başkan Erdoğan'dan canlı yayında önemli açıklamalar

Türkiye 14 Mayıs'taki seçimde tercihini Başkan Erdoğan'ın liderliğindeki AK Parti ve Cumhur İttifakı'ndan yana kullandı. Meclis çoğunluğu Cumhur İttifakı'nda olurken 28 Mayıs'taki ikinci tur öncesi Sinan Oğan da Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

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2. tur öncesi deprem bölgesindeki açılış ve ziyaretlerini devam ettiren Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Başkan Erdoğan: Kendisine şahsım ve milletim adıma şükranlarımı sunuyorum. Vatanımızın bekası ile ilgili tavrımızı kendisi de çok iyi biliyor







