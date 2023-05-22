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    • 22.05.2023 19:30
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    • 22.05.2023 19:30
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    Cumhurbaşkanı adaylarının propaganda konuşma sırası belirlendi!

    28 Mayıs 2. tur seçimleri için sayılı günler kaldı. Adaylar bir kez daha vatandaşlardan oy desteği isteyecek. Bu kapsamda 24 Mayıs'ta radyo ve televizyonda ilk propaganda konuşmasını Cumhur İttifakı'nın adayı Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 27 Mayıs'ta ise ilk propaganda konuşmasını 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu yapacak.

    takvim.com.tr
    Adaylarının propaganda konuşma sırası belirlendi!

    Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), 28 Mayıs Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tur oylamasına yönelik adayların propaganda konuşmalarının sırası kura sonucu belirlendi.

    YSK Başkanlığında, cumhurbaşkanı adaylarının radyo ve televizyonda gerçekleştirecekleri 10'ar dakikalık propaganda konuşmalarının yayın ve zaman sıralarının belirlenmesi için kura çekildi.

    Buna göre, 24 Mayıs Çarşamba saat 21.00-21.10 arasında Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Başkan Erdoğan, 21.11-21.21 arasında ise Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu propaganda konuşmasını yapacak.

    Propaganda konuşmalarının ikinci günü olan 27 Mayıs Cumartesi ise 17.39-17.49 arasında Kılıçdaroğlu, 17.50-18.00 arasında ise Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşacak.

    Televizyonda yayınlanacak propaganda konuşmalarında, Türk bayrağı ve konuşmayı yapan kişi dışında hiçbir görüntüye yer verilmeyecek. Konuşmacılar, ceket giymek ve kravat takmak zorunda olacak.

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