Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'ın Öcalan yalanına sert tepki: Gösterdiği kanundan haberi yok

AMAÇ PKK'DAKİ ÇÖZÜLMEYİ HIZLANDIRMAK

Terör örgütü PKK'daki çözülmeyi hızlandırmak amacıyla düzenlemelerin yapıldığı vurgulanan açıklamada, "Öncelikle iddiaya konu tasarı ve kanunların tamamı, terörle çok yönlü etkin bir mücadele için hazırlanmıştır. Terör örgütünün zorla ya da kandırarak dağa götürdüğü kişilerin örgütten kaçışını sağlamak ve dağ kadrosunda çözülmeyi hızlandırmak amacıyla düzenlemeler yapılmıştır. İddia edilen kanun ve yasalar yürürlüğe girdiği halde, teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın cezaevinde olması, iddiaların asılsız olduğunu ortaya koyan en basit ve açık göstergedir. Yine de bu tweet dizisinde, 3 tarih için ortaya atılan 3 iddia da incelenmiş, konu hukuki boyutuyla da ortaya koyulmuştur" denildi.

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