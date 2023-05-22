Başkan Erdoğan'dan Mansur Yavaş'ın Öcalan yalanına sert tepki: Gösterdiği kanundan haberi yok

Geçtiğimiz günlerde Amerikan FOX kanalına katılan Mansur Yavaş, AK Parti'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı hapisten çıkarmak için yasa önerisi getirdiğini CHP'nin ise bu önerileri engellediğini öne sürmüştü.
Yavaş'ın bu yalanı ise İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafında tek tek çürütülmüştü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SERT TEPKİ
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Başkan Erdoğan katıldığı canlı yayında konuya ilişkin çok sert tepki gösterdi.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MANSUR YAVAŞ'A SERT TEPKİ I VİDEO İZLE
BÖYLE BİR YALAN OLABİLİR Mİ?
"Kılıçdaroğlu peşine taktıklarında da akıl ve izan bırakmadı" diyen Başkan Erdoğan, "Yalancılık huyunu herkese bulaştırdı. Asılsız iddialarla siyaseti kirletmeye çalışıyorlar. Güya 2003-2006-2013 yılında Ak Parti terörist başına af getirmek için girişimde bulunmuş. Böyle bir yalan olabilir mi? 2013 yılında tasarı bile ortada. Bu zatın tasarıyı imzaladığını söyleyen kişiler Bakanlar Kurulu üyesi bile değiller" dedi.