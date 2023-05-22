CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu hedef gösterdi fondaş ve tetikçi gazeteciler Sinan Oğan'a saldırdı

28 Mayıs'taki ikinci turda Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın kararı sonrası CHP'li linç tayfası harekete geçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin desteklediği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tweet atarak Oğan'ı vatanı satmakla suçladı.
KILIÇDAROĞLU OĞAN'I HEDEF ALDI
Son günlerde Oğan'a oy veren seçmeni kendi yanına çekmek için milliyetçilik maskesi takan Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli" dedi. Terörle yan yana gelip ülkeyi terörden temizlyeceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullandı.
CHP FONDAŞ VE SOSYAL MEDYADAKİ LİNÇ ÇETESİ HAREKETE GEÇTİ
Oğan'ın, "Seçimin son 3 gününde bize karşı başlatılan yargısız infaz çalışması seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur. Linç kültürü, demokrasimize bir darbedir. 'İkinci turda bizim kitlemizin oyuna ihtiyacınız olacak' uyarımız ciddiye alınmadı, oysa şimdi tam dediğimiz noktadayız." sözlerine doğrular nitelikte harekete geçen linç çetesi yeniden devreye girdi. CHP fondaşı medya da hakaret ve karalama operasyonuna başladı.