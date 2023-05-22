CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu hedef gösterdi fondaş ve tetikçi gazeteciler Sinan Oğan'a saldırdı

CHP'LİLERDEN YENİ İDDİA: OĞAN'IN 2. TURDA ETKİSİ YOK

Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası CHP yandaşlarının yeni iddiası ise Oğan'a oy verenlerin 2. turda belirleyici olmaması. Öyle ki CHP yandaşlığından ne yapacağını şaşıran yandaş gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, "Bu sabah yazdığım gibi Sinan Oğan'ın tercihi Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından çok da önemli değil. Ama kendi siyasi geleceği açısından önemli idi. Bu tercih ona ne getirir bilmiyorum ama gördüğüm kadarı ile MHP Genel Başkanlığı hedefi için böyle bir tercih yaptı." ifadelerini kullandı. Ardından Oğan'ın tercihinin sebeplerini sorgulamaya başlayan Altaylı, "Sinan Oğan'ın kararımda acaba Azerbaycan etkisi var mıdır diye soruyorum kendime" şeklinde bir tweet daha attı.