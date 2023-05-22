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    • 22.05.2023 18:45
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    • 22.05.2023 19:14
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    CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu hedef gösterdi fondaş ve tetikçi gazeteciler Sinan Oğan'a saldırdı

    28 Mayıs'taki ikinci turda Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın kararı sonrası CHP'li linç tayfası harekete geçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin desteklediği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tweet atarak Oğan'ı vatanı satmakla suçladı. Kılıçdaroğlu'nun hedef gösterdiği Oğan'a CHP'li fondaşlar ve CHP'li tetikçi gazeteciler de haber ve tweetleriyle saldırmaya başladı.

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu hedef gösterdi tetikçiler saldırdı!

    28 Mayıs'taki ikinci turda Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Sinan Oğan'ın kararı sonrası CHP'li linç tayfası harekete geçti. Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin desteklediği 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tweet atarak Oğan'ı vatanı satmakla suçladı.


    KILIÇDAROĞLU OĞAN'I HEDEF ALDI
    Son günlerde Oğan'a oy veren seçmeni kendi yanına çekmek için milliyetçilik maskesi takan Kılıçdaroğlu, "Kimin bu güzel vatandan kimin bu güzel vatanı satandan yana olduğu belli" dedi. Terörle yan yana gelip ülkeyi terörden temizlyeceklerini iddia eden Kılıçdaroğlu, "Biz bu ülkeyi terörden ve mültecilerden kurtarmaya geliyoruz. Bu bir referandumdur; artık kimse kimseyi kandıramayacak. Sandığa gelmeyen 8 milyon vatandaşımızı ve tüm gençlerimizi sandığa çağırıyorum!" ifadelerini kullandı.

    CHP FONDAŞ VE SOSYAL MEDYADAKİ LİNÇ ÇETESİ HAREKETE GEÇTİ
    Oğan'ın, "Seçimin son 3 gününde bize karşı başlatılan yargısız infaz çalışması seçmenlerimizin bir kısmının ürkmesine sebep olmuştur. Linç kültürü, demokrasimize bir darbedir. 'İkinci turda bizim kitlemizin oyuna ihtiyacınız olacak' uyarımız ciddiye alınmadı, oysa şimdi tam dediğimiz noktadayız." sözlerine doğrular nitelikte harekete geçen linç çetesi yeniden devreye girdi. CHP fondaşı medya da hakaret ve karalama operasyonuna başladı.



        FONDAŞLAR SALDIRIYA GEÇTİ
        CHP yandaşı Halk TV, yaptığı bir haberi sosyal medyadan paylaşarak, "Sinan Oğan bugüne kadar Erdoğan ve AKP iktidarı için neler söyledi?" ifadelerini kullandı.

        CHP sözcülüğü yapan bir diğer fondaş ise, "Ne hazin son. Ne acı tükeniş. Yazık." linç çetesinin tepkilerini haberleştirdi.


        CUMHURİYET'TEN SKANDAL MANŞET
        CHP'nin baş fondaşı Cumhuriyet ise Oğan'ın kararını skandal bir manşetle duyurdu. Cumhuriyet Oğan'ın, kararını, "Cehennemin kapılarını kapatacağız derken bekçi yazıldı" ifadeleriyle duyurdu.


            METİN HAZIRLAMIŞ, BEKLEMİŞLER
            Cumhuriyet'in bir diğer haberinin kirli bir algıyı nasıl beslediğine dikkat çeken gazeteci Fatih Selek, "Sinan Oğan'ın "Cumhur İttifakı" kararını
            açıklamasından birkaç dakika sonra Cumhuriyet bu haberi servis etti. Metin hazırlamış, beklemişler. Partilerinin basın bürosu bu kadar seri çalışmıyor."             diyerek linç çetesinin nasıl çalıştığına ifade etti.


            İşte Oğan'ın kararını açıklamasının ardından linç çetesi saldırılarından bazıları:




            OĞAN, CEHENNEME ODUN TAŞIMAYI SEÇTİ
            CHP'nin ilahiyatçısı Cemil Kılıç: Sinan Oğan, cehenneme odun taşımayı seçti. Oysa cehennemin kapılarını kapatacağını söylemişti.

            TAKİBİ BIRAKTIM
            CHP'li Barış Yarkadaş: Sinan Oğan'ı takibi bıraktım…

                CHP yandaşı Yılmaz Özdil: Muhalefet partilerinin adayı olarak oy isteyen Sinan Oğan, iktidar partilerine biat etti, Akp karşıtı milliyetçi gençlerin umudu olarak başladı, Hizbullahçıların değneği olarak tamamladı, bundan böyle ağzıyla kuş tutsa, güvenilir siyasetçi olabilmesi imkansız.


                CHP'li gazetece Sedef Kabaş: Ne kadar koltuk, o kadar vatanseverlik... Yazık!


                İftiraf ve yalanlarla Oğan'ı hedef alan CHP yandaşı Erk Acarer, "Erdoğan ekonomik olarak ülkeyi çökertti. Kaçak binalar depremde büyük can aldı. Delik deşik sınırlardan geçenler, şehirleri patlattı. AKP sonunda Hizbullah'ı da meclise soktu. Oğan, istikrar, deprem sorunu, sığınmacı konusu ve terör için 'Saray' dedi. Fıkra bu kadar! Fıkrayı sonunu bile bile dinlemekse ayrı konu…" dedi.



                    Oğan'ın verdiği kararı sindiremeyen CHP'li gazeteci Fatih Portakal ise, "Sinan Oğan konuşuyor. Kulağım onda, gözüm arka panoda…Otel reklamını iyi yaptı." diyerek olayı çarpıtma yoluna gitti.

                    Portakal, "İktidar karşıtı söylemlerden AKP'yi destekleme noktasina nasıl geldi? Bir Soylu'dan bir Kurtulmuş'tan bir Hulki Cevizoğlu'ndan ya da Mehmet Ali Çelebi'den ne farkı kaldı Sinan Oğan'in? Savrulma fena…" diyerek AK Parti'ye geçen diğer isimleri hedef aldı.

                    Terörün siyasi ayağı HDP ile kol kola seçime gidildiğini perdelemeye çalışan CHP'li gazeteci Uğur Dündar ise, "Sinan Oğan Cumhur İttifakı'nı ve Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıkladı. Bu karar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu yeterince Atatürkçü görmeyip, ilk turda oylarını Sinan Beye veren Atatürkçü seçmenlere hayırlı uğurlu olsun!" şeklinde tweet attı.

                        CHP'LİLERDEN YENİ İDDİA: OĞAN'IN 2. TURDA ETKİSİ YOK
                        Yaşanan tüm bu gelişmeler sonrası CHP yandaşlarının yeni iddiası ise Oğan'a oy verenlerin 2. turda belirleyici olmaması. Öyle ki CHP yandaşlığından ne yapacağını şaşıran yandaş gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medya hesabından, "Bu sabah yazdığım gibi Sinan Oğan'ın tercihi Cumhurbaşkanlığı seçimi açısından çok da önemli değil. Ama kendi siyasi geleceği açısından önemli idi. Bu tercih ona ne getirir bilmiyorum ama gördüğüm kadarı ile MHP Genel Başkanlığı hedefi için böyle bir tercih yaptı." ifadelerini kullandı. Ardından Oğan'ın tercihinin sebeplerini sorgulamaya başlayan Altaylı, "Sinan Oğan'ın kararımda acaba Azerbaycan etkisi var mıdır diye soruyorum kendime" şeklinde bir tweet daha attı.

                        Öte yandan sosyal medyada Oğan'ı aşağılamaya çalışan CHP'liler, "Oğlan" etiketiyle tweetler attı.

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                        Kılıçdaroğlu hedef gösterdi tetikçiler saldırdı!
                        Haberler Güncel CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu hedef gösterdi fondaş ve tetikçi gazeteciler Sinan Oğan'a saldırdı
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