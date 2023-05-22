HDP'li Hasip Kaplan'dan '28 Mayıs' tehdidi! "Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek Selo gelecek"

28 Mayıs'taki ikincu tur seçimlere giderayak HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği destek tam gaz sürüyor. HDP'li Hasip Kaplan "Türkiye yeni bir dünyaya uyanacak" şeklinde tehditler savurup, "28 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu seçilecek, tek adam rejimini bitireceğiz. 28 Mayıs'ta Tayyip gidecek, Selo gelecek" açıklamasını yaptı. Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HDPKK ile yürüttüğü kirli ittifakın diyeti olarak Selahattin Demirtaş'ı özgürleştireceğini duyurmuştu. HDP'de Kılıçdaroğlu ile mutabakata vardıklarını ilan edip, verilen sözlerin tutulmaması durumunda CHP'den hesap soracaklarını beyan etmişti.