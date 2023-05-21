Şehit Ramazan Emet'in ailesi CHP-HDP ittifaknı hatırlattı, 'milliyetçi' pozları kesen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kirli pazarlığa oturmak olmuştu.
KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
Pazarlığın ardıdan Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.
Kandil'den ise destek gecikmedi.. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi. Bununla da sınırlı kalmayan kirli ortaklıkta "Özerklik, 100 yıllık Cumhuriyeti yıkacağız" söylemleri günyüzüne çıktı.
14 MAYIS'TAN SONRA MİLLİYETÇİ POZLARI
"HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu sandıkta yaşadığı hezimetten sonra sözde milliyetçi pozlarına girdi. Kılıçdaroğlu'nun bu riyakarlığı ise büyük tepkilere neden olmuştu.