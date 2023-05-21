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    • 22.05.2023 00:34
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    • 22.05.2023 01:01
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    Şehit Ramazan Emet'in ailesi CHP-HDP ittifaknı hatırlattı, 'milliyetçi' pozları kesen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi

    14 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kılıçdaroğlu, ikinci tur için 'miliyetçi' pozları kesmeye başladı. Kılıçdaroğlu'nun bu riyakart tutumuna kimse inanmazken, şehit Razaman Emet'in ailesi ise çok sert tepki gösterdi. “HDP ile işbirliği yapan partilere karşıyım. Verenlere de yazıklar olsun, zehir zıkkım olsun" diyen acılı aile, "Demirtaş'ın karısı çıkıp konuşuyor"Evlatlarım babasız" diyor. Benim şehidimin çocukları 7 yıldır babasız. Utanmadan çıkmış konuşuyorlar. "HDP ile bir olan şerefsizdir" diyorlar. Şerefsiz değil de nesin sen?" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Şehit ailesinden Kılıçdaroğlu’na sert tepki

    7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı seçilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk işi PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile kirli pazarlığa oturmak olmuştu.



    KILIÇDAROĞLU'NUN HDP'Yİ MASUMLAŞTIRAN SÖZLERİ, KANDİL'İN KOALİSYONA VERDİĞİ DESTEK...
    Pazarlığın ardıdan Kemal Kılıçdaroğlu "Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?" diyerek HDP'yi masumlaştırdı, "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" dedi.

    Kandil'den ise destek gecikmedi.. Durum öyle bir boyut kazandı ki HDP, Kılıçdaroğlu'yla mutabakata vardıklarını duyurdu. Demirtaş, Öcalan ve diğer terör tutuklularının serbest bırakılacağını dile getirdi. Bununla da sınırlı kalmayan kirli ortaklıkta "Özerklik, 100 yıllık Cumhuriyeti yıkacağız" söylemleri günyüzüne çıktı.



    14 MAYIS'TAN SONRA MİLLİYETÇİ POZLARI
    "HDP'nin bize verdiği destekten memnunuz" diyen Kemal Kılıçdaroğlu sandıkta yaşadığı hezimetten sonra sözde milliyetçi pozlarına girdi. Kılıçdaroğlu'nun bu riyakarlığı ise büyük tepkilere neden olmuştu.



        ŞEHİT AİLESİNDEN SERT TEPKİ
        Yaşanan bu gelişmelerin ardından Şehit Ramazan Emet'in ailesi HDPKK ile aynı çizgide buluşup, ikinci tur seçimler için 'milliyetçi' pozları kesen Kemal Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki gösterdi.

        ŞEHİT AİLESİNDEN SERT TEPKİ I VİDEO İZLE



        "ŞEREFSİZ DEĞİLSİN DE NESİN SEN?"
        Sonuna kadar Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten şehit ablası, "HDP ile işbirliği yapan partilere karşıyım. Verenlere de yazıklar olsun, zehir zıkkım olsun. Şu şehitlerin kanı nerede? Benim kardeşimi getirsinler bize versinler o zaman. Utanmadan bir de bizden oy bekliyorlar. Bir de kucaklaşıyorlar. Diyor ki HDP ile bir olan şerefsizdir. Şerefsiz değilsin de nesin sen?" diyerek tepki gösterdi.



        "OĞLUMUN KANINI NEREDE VERECEKLER"
        Şehit oğlunun fotoğrafının göstererek "Bunun kanını nerede verecekler, oğlumun kanını nerede verecekler?" tepki gösteren şehit annesi ise "Ben 27 yaşındaki oğlumu vermişim bu vatana" sözleriyle yürekleri parçaladı.



            KILIÇDAROĞLU'NUN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK VAADİNE TEPKİ
            Kemal Kılıçdaroğlu'nun terör tutuklusu Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakma vaadine de tepki gösteren acılı abla, "Öcalan'ı çıkartacakmış, Demirtaş'ı çıkartacakmış. Demirtaş'ın karısı çıkıp konuşuyor 'Benim evlatlarım babasız yetişecek' bizim yavrularımız ne olacak 7 senedir babasız. Biz 7 senedir neler çekiyoruz biliyor musun? Benim kardeşimin çocukları babasını bilmiyor. Utanmadan bir de kadın çıkmış konuşuyor. Şu şehitlerin hakkını versinler" ifadelerini kullandı.



            "REİSİN ARKASINDAYIM"
            Başkan Erdoğan'ın her daim arkasında olduğunu söyleyen şehit ablası, "İnşallah Cumhurbaşkanımız da bizi duyar, her zaman destekliyoruz onu" dedi. Şehit annesi ise, "Cumhurbaşkanımın ellerinden öpüyorum" dedi.



            "7 SENEDİR NELER ÇEKİYORUZ BİZ"
            Konuşma sırasında gözyaşlarını tutamayan acılı abla, "7 senedir neler çekiyoruz biz, kimin haberi var? 7 senedir çocuğumuz toprak altında, biz onu ne zorluklarla büyüttük. Hakkımızı versinler. Utanmaz" diyerek CHP ve HDPKK'nın kirli işbirliğine tepki gösterdi.



                ŞEHİT RAMAZAN EMET KİMDİR?
                Jandarma Uzman Çavuş Ramazan Emet, Şırnak'ta 6 Ocak 2016 tarihinde evinin önünde işe gitmek için beklerken teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit olmuştu. Şehit Ramazan Emet'in cenazesi, memleketi Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun da aralarında bulunduğu 20 bin kişinin katıldığı törenin ardından gözyaşlarıyla toprağa verilmişti.

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