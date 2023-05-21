Şehit Ramazan Emet'in ailesi CHP-HDP ittifaknı hatırlattı, 'milliyetçi' pozları kesen Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi





"ŞEREFSİZ DEĞİLSİN DE NESİN SEN?"

Sonuna kadar Başkan Erdoğan'ı destekleyeceğini belirten şehit ablası, "HDP ile işbirliği yapan partilere karşıyım. Verenlere de yazıklar olsun, zehir zıkkım olsun. Şu şehitlerin kanı nerede? Benim kardeşimi getirsinler bize versinler o zaman. Utanmadan bir de bizden oy bekliyorlar. Bir de kucaklaşıyorlar. Diyor ki HDP ile bir olan şerefsizdir. Şerefsiz değilsin de nesin sen?" diyerek tepki gösterdi.