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7'li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partili İdris Şahin'den anket ve seçim gecesi itirafı: "Kaybettiğimizi herkes biliyordu"

7'li koalisyonun küçük ortağı DEVA Partili İdris Şahin'den anket ve seçim gecesi itirafı: "Kaybettiğimizi herkes biliyordu"
21.05.2023 12:59

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Başkan Erdoğan'ın açık ara önde gittiği seçimi provoke etmek için defalarca kamera karşısına geçen İmamoğlu ve Yavaş, terörün siyasi ayağı HDP'nin destek verdiği 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ederek seçmenin aklıyla dalga geçti. Yaşananlar sonrası 7'li koalisyonun küçük ortaklarından DEVA Partisi Genel Başkanı Yardımcısı İdris Şahin, katıldığı canlı yayında daha önce kendilerine gelen anket sonuçları ile seçimin ilk turda kaybettiklerini itiraf etti. Şahin, seçim gecesi CHP Genel Merkezi'nde dönen dolapları ise saat vererek ağzından kaçırdı.

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