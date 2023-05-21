Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.05.2023 14:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.05.2023 14:03
    ABONE OL

    AK Parti İstanbul'dan sandıklarda gönüllü daveti

    AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 'Büyük Türkiye Zaferi İçin Büyük Türkiye Sevdalıları Görev Başına' sloganıyla vatandaşlara sandıklarda gönüllü olma davetinde bulunuyor. Gönüllü olarak görev almak isteyen vatandaşlar buyukturkiyezaferi.com adresinden başvuru yapabiliyor.

    takvim.com.tr
    AK Parti İstanbul’dan sandıklarda gönüllü daveti

    28 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimleri için AK Parti İstanbul İl Başkanlığı çalışmalarına hız verdi. Seçim sandıkta kazanılır parolasıyla sandık güvenliğine özen gösteren AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, seçim günü sandıklarda görev almak isteyen vatandaşlar için gönüllü başvuru sistemi geliştirdi.

    SEÇİM SANDIKTA KAZANILIR
    'Büyük Türkiye Zaferi İçin Büyük Türkiye Sevdalıları Görev Başına' sloganıyla yapılan davette şu ifadelerle yer verildi:

    "Değerli kardeşim, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan28 Mayıs'ta en güçlü şekilde tekrar seçmek için sandığa gideceğiz. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi Büyük Türkiye Zaferi için Hep Birlikte Sandığa diyerek oyumuzu kullanacağız ve sandıklarımıza sahip çıkacağız. Unutma, seçim sandıkta kazanılır. Görev almak, gönüllü olmak için aşağıda linke tıklayabilirsin. buyukturkiyezaferi.com "

    İSTEDİĞİN İLÇEDE GÖREV AL!
    Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı buyukturkiyezaferi.com web sitesi aracılığı ile gönüllü sandık görevlisi olmak isteyenler kolayca kayıt yaptırabiliyor. Web sitesi adresine giren gönüllü adayları, isim soyisim, kimlik ve iletişim numaraları ile görevlendirilmek istediği sandığı yazıp kayıt oluşturuyor. Ayrıca gönüllüler ihtiyaca göre farklı ilçelerde de görev alabilir. Web sitesi içerisinde ayrıca gönüllüler için bilgilendirme kılavuzu bulunuyor. Seçim günü yapılacaklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar bu kılavuzda belirtiliyor.

        GÖNÜLLÜNÜN GÖREVLERİ NELERDİR?
        Seçim günü gönüllülerin görevleri ise şu şekilde paylaşıldı;

        1- Sayım – döküm işlemleri başlamadan 1 saat önce yani saat 16.00'da gönüllü olduğumuz sandığın başında hazır bulunacağız!

        2- Saat 17.00'de oy verme işlemi sonuçlanacak ve oy sayımına geçilecek.

        3- Oy sayım - dökümü sırasında, resmi görevlilerin tuttuğu cetvel gibi biz de kendi cetvelimizde notlarımızı alacağız.

        4- Sayım esnasında tek bir oyun bile öneminin farkında olarak süreci dikkatle takip edeceğiz.

        5- İmzalı sandık sonuç tutanağını titizlikle kontrol edeceğiz.

        6- Seçmen iradesi aleyhinde oluşabilecek durumlarla karşılaşmamız halinde itiraz etme hakkımızı kullanacağız.

        7- Tüm bu işlemler tamamlanıp süreç tamamlanıncaya kadar görevli bulunduğumuz sandık alanından ayrılmayacağız. Gönüllü oy nöbeti 28 Mayıs 2023 Seçim günü saat 16:00 da başlayacak.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kaybettiğimizi herkes biliyordu
        Haberler Güncel AK Parti İstanbul'dan sandıklarda gönüllü daveti
            loading
            SON DAKİKA