AK Parti İstanbul’dan sandıklarda gönüllü daveti

İSTEDİĞİN İLÇEDE GÖREV AL!

Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın hazırladığı buyukturkiyezaferi.com web sitesi aracılığı ile gönüllü sandık görevlisi olmak isteyenler kolayca kayıt yaptırabiliyor. Web sitesi adresine giren gönüllü adayları, isim soyisim, kimlik ve iletişim numaraları ile görevlendirilmek istediği sandığı yazıp kayıt oluşturuyor. Ayrıca gönüllüler ihtiyaca göre farklı ilçelerde de görev alabilir. Web sitesi içerisinde ayrıca gönüllüler için bilgilendirme kılavuzu bulunuyor. Seçim günü yapılacaklar ve dikkat edilmesi gereken hususlar bu kılavuzda belirtiliyor.