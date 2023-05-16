Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirdi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş maymun oldu! Zibidi gibi poz verdiler...

Türkiye 14 Mayıs'ta yüksek bir katılımla sandık başına gitti. Türkiye Yüzyılının en kritik seçimini Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde tamamladı.
BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
YSK'nın açıkladığı verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ'nun kurduğu CHP'nin köpürttüğü kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında kaldı.
SEÇİM DEVAM EDERKEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ MANİPÜLASYON YAPTI
Seçim günü CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın imza attığı manipülasyon ise akıllara kazındı. Başkan Erdoğan'ın açık ara önde gittiği seçimi provoke etmek için defalarca kamera karşısına geçen ikili Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ederek seçmenin aklıyla dalga geçti.
ENVER AYSEVER'DEN BOMBARDIMAN: EKREM İLE MANSUR MAYMUN OLDU
Kemal Kılıçdarğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kameralar karşısına geçmesine tepki gösterdi.
CHP içindeki çeteleşmeyi işaret eden Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seçim devam ederken açıklama yaptırılmasına "Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti." ifadeleriyle ateş püskürdü.