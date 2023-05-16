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    • 16.05.2023 16:35
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    Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirdi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş maymun oldu! Zibidi gibi poz verdiler...

    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 2.5 milyonun üzerinde oy fark yemesinin ardından CHP fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Kemal Kılıçdarğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirdi. CHP içindeki çeteleşmeyi işaret eden Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seçim devam ederken açıklama yaptırılmasına tepki gösterdi. Enver Aysever, "Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti. Seçim gecesi iki başkan yardımcısı öyle mahalle kıraathanesindeki gibi olmaz." dedi. Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Tuncay Özkan'ı işaret eden Enver Aysever, "Ekrem bey ile Mansur beyin itibarını silmeye çalışan çete kim? Bunları öğrenelim." dedi.

    takvim.com.tr
    Ekrem ve Mansur maymun oldu!

    Türkiye 14 Mayıs'ta yüksek bir katılımla sandık başına gitti. Türkiye Yüzyılının en kritik seçimini Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde tamamladı.

    BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
    YSK'nın açıkladığı verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.

    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ'nun kurduğu CHP'nin köpürttüğü kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında kaldı.

    SEÇİM DEVAM EDERKEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ MANİPÜLASYON YAPTI
    Seçim günü CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın imza attığı manipülasyon ise akıllara kazındı. Başkan Erdoğan'ın açık ara önde gittiği seçimi provoke etmek için defalarca kamera karşısına geçen ikili Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ederek seçmenin aklıyla dalga geçti.

    ENVER AYSEVER'DEN BOMBARDIMAN: EKREM İLE MANSUR MAYMUN OLDU
    Kemal Kılıçdarğlu'na yakınlığıyla bilinen Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın kameralar karşısına geçmesine tepki gösterdi.

    CHP içindeki çeteleşmeyi işaret eden Enver Aysever, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a seçim devam ederken açıklama yaptırılmasına "Ekrem bey ve Mansur bey maymun oldular o gün. İki kere çıktılar sonra zibidi bir poz verdiler. Kim verdirtti." ifadeleriyle ateş püskürdü.

        O ÇETE KİM
        İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'u ve Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan' de hedef alarak şunları söyledi;

        ''Murat Ongun orada değil miydin? Niye buna izin veriyorsun? Tuncay Özkan'ın partiyi kendisi için dizayn etmesine niye izin veriyorsunuz? Mansur beyin de Ekrem beyin de itibarını silmeye çalışan çete kim? Bunları öğenelim. O gün iki kere adamları çıkarttınız sonra sabah karşımızda gördük İstanbul'da. Bu adamı kim İstanbul'a gönderdi? Kendi gittiyse o da güvenilmez bir adam"
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        ABD ve BM’den Başkan Erdoğan’a tahıl teşekkürü!
        Haberler Güncel Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirdi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş maymun oldu! Zibidi gibi poz verdiler...
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