Enver Aysever CHP'nin seçim yönetimini eleştirdi: Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş maymun oldu! Zibidi gibi poz verdiler...

O ÇETE KİM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi sözcüsü Murat Ongun'u ve Genel Başkan Yardımcı Tuncay Özkan' de hedef alarak şunları söyledi;

''Murat Ongun orada değil miydin? Niye buna izin veriyorsun? Tuncay Özkan'ın partiyi kendisi için dizayn etmesine niye izin veriyorsunuz? Mansur beyin de Ekrem beyin de itibarını silmeye çalışan çete kim? Bunları öğenelim. O gün iki kere adamları çıkarttınız sonra sabah karşımızda gördük İstanbul'da. Bu adamı kim İstanbul'a gönderdi? Kendi gittiyse o da güvenilmez bir adam"