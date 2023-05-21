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    • 21.05.2023 12:59
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    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çerkes sürgünü paylaşımı

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çerkes Sürgünü'nün 159. yıl dönümünde, hayatını kaybedenleri andı.

    AA
    Başkan Erdoğan’dan Çerkes sürgünü paylaşımı

    Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Çerkes kardeşlerimizin 159 yıl önce yaşadığı büyük acıları halen yüreğimizde hissediyoruz. İnsanlık dışı yöntemlerle ana vatanları Kafkasya'dan sürgün edilmelerinin yıl dönümünde, hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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    Başkan Erdoğan’dan sert tepki
    Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Çerkes sürgünü paylaşımı
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