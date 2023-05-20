CHP'li Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar'dan skandal! 19 Mayıs töreninde gazetecilere el hareketi çekti

Cumhur İttifakı'nın ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta gösterdiği seçim başarısı CHP'yi tamamen çirkinleştirdi.
Başkan Erdoğan'ın özellikle Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde seçim başarısı göstermesini hazmedemeyen CHP'li isimler rezil sözlerle depremzedelere hakaretler yapdırdı.
CHP'nin yayın organı Sözcü ise manşetten depremzedeleri hedef aldı.
CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ SEÇİMLERDEN SONRA OTELDEN ÇIKIN DEDİ
Skandalların en büyüklelerinden birine ise CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi imza attı.
Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ'da ise otellere yerleştirilen depremzedelerin yerleştirildikleri otellerden çıkış yapmaları talep edildi.
Söz konusu talebin Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden geldiği öğrenilirken sözleşmenin aslında Ağustos'a kadar devam ettiği bu talebin seçim sonuçlarıyla ilişkili olduğu depremzedeler tarafından dile getirildi.
SKANDALLAR BİTMİYOR
Ancak CHP'lilerin imza attığı skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP'li Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın rezilliğini haber yapan gazetecilere 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı töreninde hakaretlerde bulundu.