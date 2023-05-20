CHP'li Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar'dan skandal! 19 Mayıs töreninde gazetecilere el hareketi çekti

EL HAREKETİ YAPTI: ÇEK ÇEK BUNU DA ÇEK

Sabah'ta yer alan habere göre İl Başkanı Volkan Nallar, Tekirdağ'daki yerel bir gazeteci olan E. G.'ye; "Çek çek bunu da çek. Yakalayabilirsen tabii. Göstereceğim ben sana sıkıntı yapma" dedi ve el işareti yaptı.

TEHDİTLER SAVURDU

CHP Tekirdağ İl Başkanı Volkan Nallar, depremzedelerin haberini yapan gazeteciye çirkin harekette bulunması bir başka gazetecinin canlı yayın yaptığı videoya takıldı.

Ayrıca videoda tehdit edercesine konuşan İl Başkanı Volkan Nallar'a yanındaki Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın eliyle işaret ederek susturmaya çalıştığı görüldü.