DEVA Partisi’nde üst düzey istifa! İkram Dinçer sosyal medyadan duyurdu

Türkiye, 14 Mayıs'ta rekor katılımla sandık başına gitti. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti. İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ve Başkan Erdoğan arasındaki büyük fark 7'li koalisyon üyelerini sinirlendirdi. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde yaşanan istifa depreminin ardından bu sefer de DEVA Partisi'nde benzer bir istifa krizi yaşandı.
GEREKÇESİNİ 28 MAYIS SONRASI AÇIKLAYACAK
Seçim sonuçlarının ardından DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 2007-2011 yılları arasında Van Milletvekili yapan İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Dinçer, istifasının gerekçesini 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.
PROFİLİNE AK PARTİ'Yİ EKLEDİ
Öte yandan Dinçer'in Twitter'da profiline 23. Dönem AK Parti Van Milletvekili yazdığı görüldü.