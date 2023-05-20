DEVA Partisi’nde üst düzey istifa! İkram Dinçer sosyal medyadan duyurdu

Türkiye, 14 Mayıs'ta rekor katılımla sandık başına gitti. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti. İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ve Başkan Erdoğan arasındaki büyük fark 7'li koalisyon üyelerini sinirlendirdi. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde yaşanan istifa depreminin ardından bu sefer de DEVA Partisi'nde benzer bir istifa krizi yaşandı.