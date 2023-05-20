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    • 20.05.2023 13:38
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    DEVA Partisi’nde üst düzey istifa! İkram Dinçer sosyal medyadan duyurdu

    Türkiye 14 Mayıs seçimleri için sandık başına gitti. Seçimlerde Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken, 7’li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise yüzde 44,83 ile sandıktan ikinci olarak çıktı. Seçim sonuçlarının ardından DEVA Partisi’nden üst düzey bir istifa geldi. DEVA Partisi’nin kurucuları arasında yer alan Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 2007-2011 yılları arasında Van Milletvekili yapan İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Dinçer, istifa nedenini ve bütün süreci 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kamuoyu ile paylaşacağını açıkladı. Öte yandan Dinçer’in Twitter’da hakkında kısmına 23. Dönem AK Parti Van Milletvekili yazdığı görüldü.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    DEVA Partisi’nde üst düzey istifa!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta rekor katılımla sandık başına gitti. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan birinci çıkarken, 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti. İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ve Başkan Erdoğan arasındaki büyük fark 7'li koalisyon üyelerini sinirlendirdi. Ahmet Davutoğlu'nun liderliğini yaptığı Gelecek Partisi'nde yaşanan istifa depreminin ardından bu sefer de DEVA Partisi'nde benzer bir istifa krizi yaşandı.

    GEREKÇESİNİ 28 MAYIS SONRASI AÇIKLAYACAK

    Seçim sonuçlarının ardından DEVA Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Genel Merkez Yönetim Kurulu (GMYK) Üyesi, Teşkilat Başkan Yardımcısı ve 2007-2011 yılları arasında Van Milletvekili yapan İkram Dinçer, partisinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile duyurdu. Dinçer, istifasının gerekçesini 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra kamuoyu ile paylaşacağını duyurdu.

    PROFİLİNE AK PARTİ'Yİ EKLEDİ
    Öte yandan Dinçer'in Twitter'da profiline 23. Dönem AK Parti Van Milletvekili yazdığı görüldü.

        İKRAM DİNÇER KİMDİR?
        10 Nisan 1959'da Van'da doğan Dinçer'in babasının adı Hüseyin, annesinin adı Züleyha'dır. Dinçer, Eğitim Enstitüsü Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nü bitirdi.Bir süre Bayındırlık ve İskân Bakanlığı bünyesinde çalıştı.Van'da otomotiv ve gıda sektöründe ticaret işiyle uğraştı. Çeşitli vakıf ve sivil toplum örgütlerinde yöneticilik görevi üstlendi. Siyasete Fazilet Partisi İl Başkanlığı ve Ak Parti kurucu Merkez İlçe Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2007-2011 yıllarında 23. Dönem Van Milletvekilliği yaptı. Evli ve 3 çocuk babasıdır.

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        Kalp gitti nah geldi!
        Haberler Güncel DEVA Partisi’nde üst düzey istifa! İkram Dinçer sosyal medyadan duyurdu
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