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    • 20.05.2023 12:45
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Cevdet Nasıranlı'nın bomba tweetleri ortaya çıktı! "CHP katliam yaptı" paylaşımları...

    14 Mayıs'ta Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yiyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerin ardından milliyetçi pozlar kesti. Reklam ekibini de değiştiren Kılıçdaroğlu'nun yeni başdanışman olarak atadığı Cevdet Nasıranlı'nın bomba tweetleri ortaya çıktı. CHP'nin geçmişinin katliamlarla dolu olduğuna yönelik paylaşımlar yapan Nasıranlı apar topar bu paylaşımlarını silmeye başladı. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Yeni danışmanın bomba tweetleri!

    PKK ve FETÖ'nün de desteklediği 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs seçimlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan fark yedi.

    Erdoğan Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.52 oranında oy aldı.

    Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oranında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17'de oy aldı.

    Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.

    KILIÇDAROĞLU EKİBİNİ YENİLİYOR!
    Seçimin ardından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile yolları ayıran Kemal Kılıçdaroğlu reklam ve kampanya ekibini de değiştirdi.

    YENİ ATADIĞI DANIŞMANI CEVDET NASIRANLI'NIN BOMBA TWEETLERİ ORTAYA ÇIKTI
    Kılıçdaroğlu milliyetçi pozlar keserek ikinci tura hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun atadığı yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı'nın bomba tweetleri ortaya çıktı.

    Birçok paylaşımında CHP'nin geçmişte katliam yaptığını savunan Nasıranlı Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ve PKK ile iş tuttuğuna dikkat çekti.

        Paylaşımların ortaya çıkmasının ardından Nasıranlı apar topar tweetlerini sildi.

        "CHP KATLİAM YAPTI"
        Nasıranlı'nın CHP döneminde kürt ve alevi katliamı yapıldığını belirterek bu konuda birçok paylaşım yaptığı görüldü.

        O paylaşımlardan bazıları şu şekilde;

        "CHP Zilan Deresi'nin hesabını versin"

        KILIÇDAROĞLU'NA FETÖ VE PKK GÖNDERMESİ
        Nasıranlı'nın CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu FETÖ ve PKK ile iş tutmakla suçladığı da görüldü.

        BAŞKAN ERDOĞAN'I ÖVDÜĞÜ GÖRÜLDÜ
        Öte yandan Nasıranlı'nın Başkan Erdoğan'ın imza attığı başarıları övdüğü de görüldü.

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        Haberler Güncel Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Cevdet Nasıranlı'nın bomba tweetleri ortaya çıktı! "CHP katliam yaptı" paylaşımları...
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