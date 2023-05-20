Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeni danışmanı Cevdet Nasıranlı'nın bomba tweetleri ortaya çıktı! "CHP katliam yaptı" paylaşımları...

Kemal Kılıçdaroğlu %44.88 oranında ATA İttifakı adayı Sinan Oğan ise %5.17'de oy aldı.

Öte yandan FETÖ ve CHP'li isimlerin kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.43 oranında kaldı.

KILIÇDAROĞLU EKİBİNİ YENİLİYOR!

Seçimin ardından Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel ile yolları ayıran Kemal Kılıçdaroğlu reklam ve kampanya ekibini de değiştirdi.

YENİ ATADIĞI DANIŞMANI CEVDET NASIRANLI'NIN BOMBA TWEETLERİ ORTAYA ÇIKTI

Kılıçdaroğlu milliyetçi pozlar keserek ikinci tura hazırlanırken Kılıçdaroğlu'nun atadığı yeni başdanışmanı Cevdet Nasıranlı'nın bomba tweetleri ortaya çıktı.