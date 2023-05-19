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    • 20.05.2023 00:23
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    AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

    Savcı Sayan'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi..

    Savcı Sayan kalp krizi geçirdi

    Son dakika... Savcı Sayan'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi..

    Detaylar gelecek...

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    Haberler Güncel AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?
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