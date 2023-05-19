AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumu nasıl?

Son dakika... Savcı Sayan'ın resmi twitter hesabından yapılan açıklamada "2. Tur seçim çalışmalarına İzmir'de devam eden sayın Savcı Sayan, Aydın kanaat önderleri ile görüşmek üzere ilimize giderken yolda kalp krizi geçirmiş olup, acilen hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştır. Savcı beyin tedavisi devam etmektedir.…" ifadelerine yer verildi..



Detaylar gelecek...

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN