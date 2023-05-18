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    • 18.05.2023 22:27
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    CHP yine şaşırtmadı: Yanlış verilerle birde YSK'ya itiraz ettiler!

    Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs’ta yapılan ilk turunun ardından seçim gecesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından "Öndeyiz" diye paylaşım yaparken Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da ekranlar önüne çıkarak Kılıçdaroğlu'nu adeta Cumhurbaşkanı ilan etmişlerdi. Ancak kısa süre sonra CHP'nin seçim verilerini kendi sistemine yanlış girdiği ve seçimi Başkan Erdoğan'ın önde tamamladığı ortaya çıkmıştı. Başkan Eroğan'ın kazanmasını sindiremeyen CHP ise kendi sistemlerine yanlış girdikleri seçim sonuçlarını kanıt olarak sunup YSK'ya itiraz etmesi vatandaşa adeta yine aynı senaryo dedirti. İşte o detaylar...

    takvim.com.tr
    CHP’den yanlış verilerle YSK’ya itiraz!

    Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti. Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi.. Oy sayımı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti. İkinci tura kalan seçimlerde Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki fark, muhalifleri öfkelendirdi..

    İKİNCİ TUR 28 MAYIS'TA
    YSK'nın geçici sonuçlarına göre; Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Erdoğan yüzde 49.51, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 44.80, ATA İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan yüzde 5.17, Muharrem İnce ise yüzde 0.44 oy aldı.
    Buna göre Türkiye, cumhurbaşkanını belirlemek için 28 Mayıs Pazar günü yeniden sandık başına gidecek. İkinci turda, ilk turda en fazla oyu olan Erdoğan ile Kılıçdaroğlu yarışacak.

    "KAZANIYORUZ" DİYE PAYLAŞIM YAPTI
    Seçim gecesi geride olduklarını bilmelerine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu "Kazanıyoruz", "Öndeyiz" diye paylaşım yaparken ekranlara çıkan Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'nun oy sayımında önde olduğunu ifade etmişti.

        İMAMOĞLU KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI İLAN ETTİ
        Hatta Ekrem İmamoğlu seçimler henüz belli olmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan etmişti.



        CHP SİSTEMİNE YANLIŞ VERİLERİ GİRDİ
        Ancak seçimlerin üzerinden kısa bir süre geçmesine rağmen CHP'nin seçimlerde kendi oy sistemine yanlış verileri girdiği ortaya çıktı. CHP de parti olarak bunu resmen doğruladı.



        YANLIŞ VERİLERLE YSK'YA İTİRAZ ETMEYİ İHMAL ETMEDİLER
        Ancak bu gelişmelere rağmen CHP'liler bazı illerde kendi sistemlerine yanlış işledikleri verilerin ekran görüntülerini delil olarak ekleyerek YSK'ya itiraz ediyor. Kendi sistemlerine seçim verilerini yanlış giren CHP'lilerin bu verileri kullanarak itiraz etmesi vatandaşları düşündürdü. Nitekim her sandıktaki sandık kurulu üyelerine verilen sandık sonuç tutanakları buralardan tüm parti genel merkezlerine iletilmişti.

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