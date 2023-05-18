CHP yine şaşırtmadı: Yanlış verilerle birde YSK'ya itiraz ettiler!





YANLIŞ VERİLERLE YSK'YA İTİRAZ ETMEYİ İHMAL ETMEDİLER

Ancak bu gelişmelere rağmen CHP'liler bazı illerde kendi sistemlerine yanlış işledikleri verilerin ekran görüntülerini delil olarak ekleyerek YSK'ya itiraz ediyor. Kendi sistemlerine seçim verilerini yanlış giren CHP'lilerin bu verileri kullanarak itiraz etmesi vatandaşları düşündürdü. Nitekim her sandıktaki sandık kurulu üyelerine verilen sandık sonuç tutanakları buralardan tüm parti genel merkezlerine iletilmişti.

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