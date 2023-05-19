"AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu CHP'li Enver Aysever patlattı: "Emin Çapa'nın üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi"

Türkiye ikinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Sandık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu ilan ederken CHP ve medyası provokasyona girişti. CHP'nin önde gelen isimleri Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek AA'nın verilerinin manipülatif olduğunu öne sürdü. Bu duruma çanak tutan CHP'nin kanalı Halk TV'de ise büyük bir rezillik yaşandı. Anadolu Ajansı'nı karalayıp CHP'nin ajansı Anka'nın verilerinin doğru olduğunu iddia eden fondaşların yalanları ellerinde patladı.
FONDAŞ HALK TV'DE AA VE AK PARTİ'Yİ SUÇLADI
İddialara AA'dan cevap gelmesine rağmen manipülasyona devam eden Çapa, 18 Mayıs'taki canlı yayında skandal ifadelerle Anadolu Ajansı ve AK Parti'ye suçladı.
EMİN ÇAPA'DAN AKILALMAZ İDDİALAR | VİDEO İZLE
Çapa, "Rastgele sandıklardan oy gelse bu böyle olmaz. Yazılım kullandınız Anadolu Ajansı yazılım kullandınız yalandan yaptınız, psikolojik harekat yaptınız. AK Parti ile beraber psikolojik harp yürüttünüz seçmene karşı." dedi.