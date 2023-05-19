"AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu CHP'li Enver Aysever patlattı: "Emin Çapa'nın üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi"

ENVER AYSEVER BOMBALADI: ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YOK EMİN ÇAPA YALAN SÖYLEDİ

"Emin Çapa, üniversite diploması olmadığı için hayatı boyunca yalan söyledi" diyen Aysever, "Cargill'in tetikçisi Emin, bütün ekip arkadaşlarını da öyle bir hale getirdi ki ekrana çıkan kadın sunucular da kaşlarını çatarak ertesi gün de dahil olmak üzere hakaretler yağdırdılar halka." şeklinde konuştu. Halk TV'de para almadan çalıştığını, şu an kurumda çalışanların şımarıklık yaptığını ifade eden ve fondaş medyanın içine düştüğü çukuru ifşa eden Aysever, Şirin Payzın'ı bütün tahminlerinin yanlış olduğunu belirtti. Aysever, "Bu adamları CNN'den tanıyorum, hepsinin nasıl korktuğunu kafalarını biliyorum." ifadelerini kullandı.