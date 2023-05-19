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    • 19.05.2023 12:58
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    "AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu CHP'li Enver Aysever patlattı: "Emin Çapa'nın üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi"

    Türkiye ikinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Sandık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu ilan ederken CHP ve medyası provokasyona girişti. CHP fondaşı Halk TV, ilk anlarda giriştiği "AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu devam ettiriyor. Emin Çapa'nın Halk TV'de giriştiği rezaleti yine bir başka CHP'li ifşa etti. Halk TV'dekiler ne yaptıklarını bilmediğini belirterek, "Emin Çapa, üniversite diploması olmadığı için hayatı boyunca yalan söyledi." diyen Aysever, "Emin Çapa gece çıktı, halkı azarladı ağızlar dolusu küfür etti neredeyse. Ertesi güne kadar ekrana çıkan herkes hakaretler, halkı aşağılamalar. Bu adamları CNN'den tanıyorum, hepsinin nasıl korktuğunu kafalarını biliyorum." dedi.

    Özel haber
    takvim.com.tr
    Üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi

    Türkiye ikinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Sandık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu ilan ederken CHP ve medyası provokasyona girişti. CHP'nin önde gelen isimleri Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek AA'nın verilerinin manipülatif olduğunu öne sürdü. Bu duruma çanak tutan CHP'nin kanalı Halk TV'de ise büyük bir rezillik yaşandı. Anadolu Ajansı'nı karalayıp CHP'nin ajansı Anka'nın verilerinin doğru olduğunu iddia eden fondaşların yalanları ellerinde patladı.

    FONDAŞ HALK TV'DE AA VE AK PARTİ'Yİ SUÇLADI
    İddialara AA'dan cevap gelmesine rağmen manipülasyona devam eden Çapa, 18 Mayıs'taki canlı yayında skandal ifadelerle Anadolu Ajansı ve AK Parti'ye suçladı.

    EMİN ÇAPA'DAN AKILALMAZ İDDİALAR | VİDEO İZLE

    Çapa, "Rastgele sandıklardan oy gelse bu böyle olmaz. Yazılım kullandınız Anadolu Ajansı yazılım kullandınız yalandan yaptınız, psikolojik harekat yaptınız. AK Parti ile beraber psikolojik harp yürüttünüz seçmene karşı." dedi.


        GECE ÇIKTI HALKI AZARLADI
        Çapa ve fondaş Halk TV'nin giriştiği algı operasyonunu ise bir başka CHP'li gazeteci Enver Aysever ifşa etti. Halk TV'dekiler ne yaptıklarını bilmediğini belirten Aysever, "Emin Çapa gece çıktı, halkı azarladı ağızlar dolusu küfür etti neredeyse. Ertesi güne kadar ekrana çıkan herkes hakaretler, halkı aşağılamalar." dedi.

        "ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YOK HAYATI BOYUNCA YALAN SÖYLEDİ" | VİDEO İZLE

        ENVER AYSEVER BOMBALADI: ÜNİVERSİTE DİPLOMASI YOK EMİN ÇAPA YALAN SÖYLEDİ
        "Emin Çapa, üniversite diploması olmadığı için hayatı boyunca yalan söyledi"         diyen Aysever, "Cargill'in tetikçisi Emin, bütün ekip arkadaşlarını da öyle bir hale getirdi ki ekrana çıkan kadın sunucular da kaşlarını çatarak ertesi gün de dahil olmak üzere hakaretler yağdırdılar halka." şeklinde konuştu. Halk TV'de para almadan çalıştığını, şu an kurumda çalışanların şımarıklık yaptığını ifade eden ve fondaş medyanın içine düştüğü çukuru ifşa eden Aysever, Şirin Payzın'ı bütün tahminlerinin yanlış olduğunu belirtti. Aysever, "Bu adamları CNN'den tanıyorum, hepsinin nasıl korktuğunu kafalarını biliyorum." ifadelerini kullandı.

        FETÖ İDDİALARI
        Halk TV'deki ekibin başındaki ismin daha önce FETÖ ile görüştüğünü belirten Aysever, "Ferhat Boratav'la ne kadar kanka olduklarını, Boratav'ın Cüneyt Özdemir'le birlikte Gülen'in elini öpüp artık neresini öptüklerini bilmiyorum saat aldıklarını duymayan mı var? Ayarları bozuldu mu? Bozuldu. Fakat Türkiye'ye Levent Gültekin gibi, zeki, filozof, akıllı bilmem ne diye sunuldu. Şu kadar aklı yok, siyaseti okuyamıyor. Rüzgar Kemal Bey'den yana esince hopladılar zıpladılar sonra ne oldu?" şeklinde ifadeler kullandı.


            BAZI ARKADAŞLARIMIZ CAHİLLER, GAZETECİLİK YAPIYORLAR
            CHP fondaşlarının iddialarına geçtiğimiz günlerde cevap veren Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, "Bazı arkadaşlarımız cahiller, gazetecilik yapıyorlar, konuyu bilmiyorlar. Memlekette kalitesizlik cezalandırılan bir şey değil." diyerek gerçekleri tek tek açıklamıştı. Karagöz, "Seçim nasıl yapılır, sandık tutanağı nedir, ıslak imza nedir, bunları bilmiyorlar. Bildikleri bir şey var, 'AA manipülasyon yapar' başka hiçbir ezberleri yok. Bu cahil medya mahallesi mensuplarına söyleyeceğimiz bir şey yok. Cahil bir gazeteciye dava açmam. Ama onlara bu işi öğrenmelerini tavsiye ederim" dedi.

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            CHP saldırmaya devam ediyor!
            Haberler Güncel "AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu CHP'li Enver Aysever patlattı: "Emin Çapa'nın üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi"
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