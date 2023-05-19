Haberler Haber Videoları "AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu CHP'li Enver Aysever patlattı: "Emin Çapa'nın üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi"

"AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu CHP'li Enver Aysever patlattı: "Emin Çapa'nın üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi"

"AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu CHP'li Enver Aysever patlattı: "Emin Çapa'nın üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi"
19.05.2023 12:28

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:16
Ceren Gürkan trafik kazasında...
Haber 01:54
HDPKK'dan Bay Bay Kemal'e bir...
Haber 02:42
Başkan Erdoğan'dan 19 Mayıs
Haber 01:01
"Deprem bölgesindeki...
Haber 02:08
Bay Bay Kemal yine patladı!
Haber 00:41
Fransa'da Clermont yüzde 90...
Haber 01:06
Terörle iş birliğini bu millet...
Haber 02:29
Almanya Türk gazetecilere...
Haber 01:37
CHP karıştı! Gürsel Tekin'in...
Haber 01:40
"Kalp yokmuş işte sizde! Bu...
Haber 02:28
“Karadeniz Tahıl Koridoru...
Haber 04:21
Anne kızın buluşması Müge Anlı...

Türkiye ikinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Sandık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu ilan ederken CHP ve medyası provokasyona girişti. CHP fondaşı Halk TV, ilk anlarda giriştiği "AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu devam ettiriyor. Emin Çapa'nın Halk TV'de giriştiği rezaleti yine bir başka CHP'li ifşa etti. Halk TV'dekiler ne yaptıklarını bilmediğini belirterek, "Emin Çapa, üniversite diploması olmadığı için hayatı boyunca yalan söyledi." diyen Aysever, "Emin Çapa gece çıktı, halkı azarladı ağızlar dolusu küfür etti neredeyse. Ertesi güne kadar ekrana çıkan herkes hakaretler, halkı aşağılamalar. Bu adamları CNN'den tanıyorum, hepsinin nasıl korktuğunu kafalarını biliyorum." dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA