"AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu CHP'li Enver Aysever patlattı: "Emin Çapa'nın üniversite diploması yok hayatı boyunca yalan söyledi"

Türkiye ikinci yüzyılın kritik dönemeci olan 14 Mayıs 2023 seçimleri için sandık başına gitti. Sandık Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önde olduğunu ilan ederken CHP ve medyası provokasyona girişti. CHP fondaşı Halk TV, ilk anlarda giriştiği "AA sonuçları yanlış veriyor" manipülasyonunu devam ettiriyor. Emin Çapa'nın Halk TV'de giriştiği rezaleti yine bir başka CHP'li ifşa etti. Halk TV'dekiler ne yaptıklarını bilmediğini belirterek, "Emin Çapa, üniversite diploması olmadığı için hayatı boyunca yalan söyledi." diyen Aysever, "Emin Çapa gece çıktı, halkı azarladı ağızlar dolusu küfür etti neredeyse. Ertesi güne kadar ekrana çıkan herkes hakaretler, halkı aşağılamalar. Bu adamları CNN'den tanıyorum, hepsinin nasıl korktuğunu kafalarını biliyorum." dedi.