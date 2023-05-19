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Vav TV Canlı Yayın
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    • 20.05.2023 02:15
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    • 20.05.2023 02:15
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    14 Mayıs'ta kazandık diye yırtınan Ekrem İmamoğlu söylediklerini yuttu: Kesin alırız noktasında değildik

    14 Mayıs'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nu 13.Cumhurbaşkanı ilan eden Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında çark etti. İhtimaller üzerinden kazandıklarını açıklayan İmamoğlu, "Ben üzgünüm daha iyisini bekliyorduk. Bu ilk turda alırız demek değil. Tabi ki iddiamız vardı ama kesin alırız noktasında değildik. Alma ihtimalimizi görüyorduk." dedi.

    takvim.com.tr
    Ekrem çark etti!

    Türkiye 14 Mayıs'ta yüksek bir katılımla sandık başına gitti. Türkiye Yüzyılının en kritik seçimini Cumhur İttifakı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan açık ara önde tamamladı.



    BAŞKAN ERDOĞAN KILIÇDAROĞLU'NA FARK ATTI
    YSK'nın açıkladığı verilere göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.

    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ'nun kurduğu CHP'nin köpürttüğü kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında kaldı.



    SEÇİM DEVAM EDERKEN EKREM İMAMOĞLU VE MANSUR YAVAŞ MANİPÜLASYON YAPTI
    Seçim günü CHP'li Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın imza attığı manipülasyon ise akıllara kazındı. Başkan Erdoğan'ın açık ara önde gittiği seçimi provoke etmek için defalarca kamera karşısına geçen ikili Kemal Kılıçdaroğlu'nu Cumhurbaşkanı ilan ederek seçmenin aklıyla dalga geçti.



        EKREM İMAMOĞLU ÇARK ETTİ
        Ekrem İmamoğlu katıldığı canlı yayında seçim gecesi kullandığı ifadeleri unutarak bir itirafta bulundu. İhtimaller üzerinden kazandıklarını açıklayan İmamoğlu, "Ben üzgünüm daha iyisini bekliyorduk. Bu ilk turda alırız demek değil. Tabi ki iddiamız vardı ama kesin alırız noktasında değildik. Alma ihtimalimizi görüyorduk." şeklinde konuştu.



        CHP'DE AÇIKLAMA KRONOLOJİSİ:
        19.35 - İmamoğlu: Kılıçdaroğlu bu gece 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

        19.53 - Kılıçdaroğlu: Öndeyiz.

        20.55 - İmamoğlu: Seyri önde takip ediyoruz.

        21.00 - Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu önde.

        23.45 - Mansur Yavaş: İkinci tura kalma ihtimali yüksek

        00.35 - Kılıçdaroğlu: Sandıkları terketmeyin.

        03.00 - Kılıçdaroğlu: Bu seçimi 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız.

        KENDİNİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLAN ETTİ
        Seçim sonrası Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yaptıktan sonra bu kez kendini cumhurbaşkanı yardımcılığına atamıştı.

        DAVET MAİLİ ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU
        Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettiğinden olsa gerek kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu. Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

        Gazetecilere "Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız" mesajı gönderildi.

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        28 Mayıs son anket sonuçları!
        Haberler Güncel 14 Mayıs'ta kazandık diye yırtınan Ekrem İmamoğlu söylediklerini yuttu: Kesin alırız noktasında değildik
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