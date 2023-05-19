14 Mayıs'ta kazandık diye yırtınan Ekrem İmamoğlu söylediklerini yuttu: Kesin alırız noktasında değildik





CHP'DE AÇIKLAMA KRONOLOJİSİ:

19.35 - İmamoğlu: Kılıçdaroğlu bu gece 13. Cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir.

19.53 - Kılıçdaroğlu: Öndeyiz.

20.55 - İmamoğlu: Seyri önde takip ediyoruz.

21.00 - Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu önde.

23.45 - Mansur Yavaş: İkinci tura kalma ihtimali yüksek

00.35 - Kılıçdaroğlu: Sandıkları terketmeyin.

03.00 - Kılıçdaroğlu: Bu seçimi 2. turda mutlaka ama mutlaka kazanacağız.

KENDİNİ CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI İLAN ETTİ

Seçim sonrası Ekrem İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yaptıktan sonra bu kez kendini cumhurbaşkanı yardımcılığına atamıştı.

DAVET MAİLİ ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU

Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettiğinden olsa gerek kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu. Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.