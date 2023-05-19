Seçim gecesi yaşadıkları hezimete rağmen kameralar karşısına geçerek "13. Cumhurbaşkanımız" sözleriyle şaşkınlığa neden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu benzer söylemlerine devam ediyor.
İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yaptıktan sonra bu kez kendini cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı.
DAVET MAİLİ ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU
Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettiğinden olsa gerek kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu. Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.
Gazetecilere "Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız" mesajı gönderildi.
KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI İLAN ETMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre geride olmasına rağmen kameralar karşısına geçerek zafer konuşması yapmıştı. Kendi kendine görev atamaları yapan İmamoğlu 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu ilan ettikten günler sonra kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu.
SEÇİM GECESİ ALENEN MANİPÜLASYON
İlk sandıkların açılmasıyla bilrikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğu görülürken CHP algı operasyonuna başladı.
ANADOLU AJANSI'NI HEDEF ALDI
Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.
CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.
Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.