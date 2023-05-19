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    • Haberler
    • 19.05.2023 14:08
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    • 19.05.2023 14:58
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    Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etmişti! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini de yardımcısı yaptı

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ortak aday olarak Kemal Kılıçdaroğlu'nu redderek masayı dağıtmasının ardından, ara formül olarak aday olmasını istediği ABB Başkanı Mansur Yavaş ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyuruldu. 14 Mayıs gecesi Kılıçdaroğlu'nu 13. cumhurbaşkanı olarak ilan eden İmamoğlu, yaşanan hezimetin etkisinden kurtulamamış durumda. İBB Başkanı, basın mensuplarına gönderdiği bir mailde kendisi cumhurbaşkanı yardımcısı olarak niteledi.

    takvim.com.tr
    Kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti

    Seçim gecesi yaşadıkları hezimete rağmen kameralar karşısına geçerek "13. Cumhurbaşkanımız" sözleriyle şaşkınlığa neden olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu benzer söylemlerine devam ediyor.

    İmamoğlu Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı yaptıktan sonra bu kez kendini cumhurbaşkanı yardımcılığına atadı.

    DAVET MAİLİ ŞAŞKINLIĞA NEDEN OLDU
    Seçim gecesi Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan ettiğinden olsa gerek kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu. Basın mensuplarına attığı bir davet mailinde kendi için "İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu" ifadesini kullandı.

    Gazetecilere "Değerli basın mensupları, Maltepe'de gerçekleşecek '19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı' programımızda İBB Başkanı ve Millet İttifakı cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu konuşma saati 20:00 olarak değişmiştir. Bilginize sunarız" mesajı gönderildi.

    KILIÇDAROĞLU'NU CUMHURBAŞKANI İLAN ETMİŞTİ
    Ekrem İmamoğlu, Millet İttifakı ve Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonuçlarına göre geride olmasına rağmen kameralar karşısına geçerek zafer konuşması yapmıştı. Kendi kendine görev atamaları yapan İmamoğlu 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu'nu ilan ettikten günler sonra kendini de cumhurbaşkanı yardımcısı olarak duyurdu.

    SEÇİM GECESİ ALENEN MANİPÜLASYON
    İlk sandıkların açılmasıyla bilrikte Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük bir farkla Kemal Kılıçdaroğlu'nun önünde olduğu görülürken CHP algı operasyonuna başladı.

    ANADOLU AJANSI'NI HEDEF ALDI
    Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu'na karşı savaş veren ancak daha sonra kendilerini Cumhurbaşkanı yardımcılığı vadedilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş kameralar karşısına geçerek süreci manipüle etmeye çalıştı.

    CHP'nin veri akış sisteminin çökmesini görmezden gelen İmamoğlu ve Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun önde olduğunu iddia ederek Anadolu Ajansı'nı hedef aldı.

    Ekrem İmamoğlu, "Kılıçdaroğlu, bugün cumhurbaşkanı olarak ilan edilecektir. Buna inanıyoruz. Erdoğan çok aşağılarda bir oy oranına sahiptir. Kılıçdaroğlu'nun yüksek çıktığı sandıklara düzenli itiraz yapılarak AA oyları sisteme dahil etmemektedir." İddiasında bulundu.

        İmamoğlu gibi AA'yı hedef alan ABB Başkanı Mansur Yavaş ise açılan sandık verilerinin yüzde 23,87 olduğunu belirterek "Kılıçdaroğlu öndedir." dedi. Mansur Yavaş, "Türkiye'nin her yerinde İstanbul ve Ankara'da öndeyiz" iddiasında bulundu.

        BİR MANİPÜLASYON DA KILIÇDAROĞLU'NDAN: ÖNDEYİZ
        Benzer bir manipülasyona da 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu imza attı. Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Öndeyiz" diyerek algılara oynadı.

        BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ
        CHP'nin yaptığı bu hamle "geride olan oy oranlarını perdelemek ve seçmenin tepkisini farklı bir yere çekmek" olarak yorumlanırken oldukça tehlikeli bulundu.

        Gece saatlerinde açıklamalarda bulunan Kemal Kılıçdaroğlu, yarım puanla ikinci tura taşınan yarışın ardından seçmeni oyalamaya yönelik algı çalışmasını sürdürmüştü.

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        Kemal Kılıçdaroğlu’nun tutarsız siyaseti
        Haberler Haberler Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı ilan etmişti! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisini de yardımcısı yaptı
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