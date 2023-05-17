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    • 17.05.2023 18:31
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    Doğu Perinçek'ten 'Güçlü Devlet üreten Millet için Erdoğan' çağrısı: "Kılıçdaroğlu ABD projesinin aleti, kaos programının adayı"

    Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz" diyerek ikinci tur için Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etti. 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu "ABD’nin ve İsrail’in Türkiye’yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlendi" diyerek eleştiren Perinçek, “Güçlü Devlet Üreten Millet için Erdoğan" vurgusu yaptı.

    takvim.com.tr
    Halkımızı Erdoğan’a oy vermeye çağırıyoruz

    Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

    Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.



    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

    Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.




    Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten çarpıcı bir çıkış geldi.

    "HALKIMIZI ERDOĞAN'A OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"
    Perinçek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz" diyerek ikinci tur için Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etti.



    7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İsrail'in aparatı olduğunu belirten Perinçek şu ifadeleri kullandı;

    Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır.



        "KILIÇDAROĞLU KAOS PROGRAMININ ADAYIDIR"
        Kılıçdaroğlu, millî devleti ve Türk Ordusunu tasfiye, küresel finans merkezlerine kölelik, kültürel çürüme, 15-16 Temmuz'un intikamını alma ve kaos programının adayıdır.

        Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ise, düşman ile dost arasındaki denge siyasetine ve ekonomide Batı denetimindeki yalpalamalarına karşın, emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir.



        "GÜÇLÜ DEVLET ÜRETEN MİLLET" İÇİN ERDOĞAN
        Vatan Partisi lideri sözlerinin devamında, "Varolan iki seçenek karşısında tarafsız kalmak, emperyalist plana hizmet eder. "Güçlü Devlet Üreten Millet" hedefine ilerleme stratejisinin 28 Mayıs 2023 durağındayız. İki seçenekli seçim koşulunda, halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz" dedi.
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