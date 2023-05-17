Doğu Perinçek'ten 'Güçlü Devlet üreten Millet için Erdoğan' çağrısı: "Kılıçdaroğlu ABD projesinin aleti, kaos programının adayı"





Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.



Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.







Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten çarpıcı bir çıkış geldi.



"HALKIMIZI ERDOĞAN'A OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"

Perinçek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz" diyerek ikinci tur için Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etti.