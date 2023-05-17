Doğu Perinçek'ten 'Güçlü Devlet üreten Millet için Erdoğan' çağrısı: "Kılıçdaroğlu ABD projesinin aleti, kaos programının adayı"

Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.
Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.
Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.
Tüm bu yaşanan gelişmelerin gölgesinde Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'ten çarpıcı bir çıkış geldi.
"HALKIMIZI ERDOĞAN'A OY VERMEYE ÇAĞIRIYORUZ"
Perinçek, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan emperyalist planların hedefindedir; bu bağlamda Türkiye cephesindedir. Halkımızı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy vermeye çağırıyoruz" diyerek ikinci tur için Başkan Erdoğan'a desteğini ilan etti.
7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ABD ve İsrail'in aparatı olduğunu belirten Perinçek şu ifadeleri kullandı;
Cumhurbaşkanı adaylarından Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan projesinde alet rolünü üstlenmiştir. Bu kapsamda PKK ve FETÖ terör örgütleriyle açıkça işbirliği yapmaktadır. Küresel merkezlerden yönetilen, bölücü ve yobaz örgütleri CHP listelerinden Meclise taşımıştır.