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    Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ve güvenlik korucusunun ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan’dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu

    Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit olan askerler ve güvenlik korucusunun ailelerini telefonla arayarak başsağlığı diledi.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, şehit jandarma uzman çavuşlar Özcan İlhan, Bayram Doğan, Serkan Ölmez, Gaffar Mayik ve güvenlik korucusu Cevher Özgün'ün yakınlarını arayarak taziyelerini iletti.

    Erdoğan, görüşmelerde, şehitlere Allah'tan rahmet diledi, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı temennisinde bulundu.

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    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı telefonu
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