Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi! Cenazeye gönderdiği çelengi parçaladılar

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

ŞEHİT AİLESİ KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNİ PARÇALADI | VİDEO İZLE