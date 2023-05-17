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    • 17.05.2023 18:30
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    Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi! Cenazeye gönderdiği çelengi parçaladılar

    Şırnak Bestler-Dereler bölgesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Bayram Doğan’ın yakınları, CHP ve İYİ Parti tarafından cenazeye gönderilen çelenklere tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu'nun çelengi parçalandı. Bilindiği gibi 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terörün siyasi ayağı HDP'nin desteğiyle seçimlere girmişti. HDP, 28 Mayıs'ta da Kılıçdaroğlu'nu destek vereceğini açıkladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Kılıçdaroğlu’nun çelengini parçaladılar

    Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.

    ŞEHİT AİLESİ KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNİ PARÇALADI | VİDEO İZLE



    Çıkan çatışmada Çakırsöğüt 3. Jandarma Komanda Tugay Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Bayram Doğan şehit oldu. Şehittin naaşı geçtiğimiz gün Şırnak'ta yapılan törenin ardından memleketi Tokat'a getirildi.



    ŞEHİT YAKINLARI KALDIRILMASINI İSTEDİ
    Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, 'CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı' yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi.



        CHP ÇELENGİ PARÇALANDI
        Bunun üzerine vatandaşlardan tepki gecikmedi. İYİ parti çelengi alandan kaldırılırken, Cumhuriyet Halk Partisine ait çelenk vatandaşlar tarafından parçalandı.

        Tepkiler üzerine şehidin naaşının koyulacağı alanda 'Cumhurbaşkanı' yazılı olan çelenk konulması, öfkeli şehit yakınlarının sakinleşmesine neden oldu.

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