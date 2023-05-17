Şehit yakınlarından Kılıçdaroğlu'na terör tepkisi! Cenazeye gönderdiği çelengi parçaladılar

Şırnak'ta başlatılan operasyon çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon da Bestler-Dereler bölgesinde arazi araması sırasında mağaraya sıkıştırılan bir grup terörist ile sıcak temas sağlandı.
ŞEHİT AİLESİ KILIÇDAROĞLU'NUN ÇELENGİNİ PARÇALADI | VİDEO İZLE
ŞEHİT YAKINLARI KALDIRILMASINI İSTEDİ
Bugün ikindi namazının ardından Turhal Cumhuriyet Meydanında kılınacak cenaze namazına binlerce kişi katıldı. Şehit yakınları alanda bulunan ve üzerinde, 'CHP Genel Başkanı ve İYİ Parti Genel Başkanı' yazılı olan çelenklerin kaldırılmasını istedi.