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    • 17.05.2023 19:17
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    Ankara fırtınaya teslim: Cami minareleri yıkıldı! | Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı

    Ankara genelinde devam eden sağanak ve kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, cami minareleri yıkıldı. Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi ise yaralandı. Yaşanan o korku dolu anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkenti fırtına vurdu: Cami minareleri yıkıldı!

    Ankara'da öğleden sonra etkili olan rüzgar ve yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı 45 kilometreye ulaşan rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, çatı uçtu.

    ANKARA'DA UÇAN KOLTUĞU GÖRENLER ŞOKE OLDU I VİDEO İZLE

    Etimesgut ilçesinde alışveriş merkezinin çatısı tamamen uçarken, çevredeki vatandaşlar büyük korku yaşadı. İlçedeki merkez camisinin de minaresi fırtına nedeniyle yıkıldı.

    1 KİŞİ YARALANDI
    Minareden kopan parçaların isabet ettiği 1 kişi yaralandı. Yaralı, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Çatılardan kopan parçaların isabet ettiği birçok araçta da hasar meydana geldi. Kentte kuvvetli rüzgarın ardından da yağmur etkili oldu. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        Çankaya ilçesinde bulunan Selanik Sokak'ta bir ağaç devrildi. Devrilen ağaç, yolu kapattı.

        Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşadı. Yaşanan olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

        "GÖREN BOMBA PATLADI ZANNETTİ"
        Aşur Düzenli adlı esnaf, "Çok şiddetli rüzgarın etkisiyle ağaç devrildi, kimseye zarar vermedi. Gören bomba patladı zannetti" dedi.

            Öte yandan fırtına sebebiyle Eryaman'da da bir ağaç kökünden devrilirken, inşaat vinçlerinde ise kısa devre yaşandı.

            Kuvvetli fırtınanın etkisiyle bir koltuğun uçarak başka bir binaya girdiği görüldü. Görenlerin gözlerine inanamadığı o anlar sosyal medyada gündem oldu.

            VALİLİKTEN UYARI
            Ankara Valiliği, yağmur ve rüzgar nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Açıklamada, Nallıhan, Beypazarı, Güdül, Kızılcahamam, Çamlıdere, Çubuk, Kalecik ilçelerinde yerel ve kuvvetli sağanak ile gök görültülü sağanak yağışı beklendiği belirtilerek, ani sel, su baskınlarına karşı dikkatli olunması istendi.

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