Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs paylaşımı: "Davamız büyük yarınlar aydınlık! Büyük Türkiye zaferi için haydi"





Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.



Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.