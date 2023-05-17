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    • 18.05.2023 06:18
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    Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs paylaşımı: "Davamız büyük yarınlar aydınlık! Büyük Türkiye zaferi için haydi"

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Davamız büyük yarınlar aydınlık. HAYDİ! Büyük Türkiye Zaferi İçin! 28 Mayıs'ta Haydi Sandığa!" ifadelerini kullandı. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.

    takvim.com.tr
    Davamız büyük yarınlar aydınlık! Haydi...

    Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

    Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.



    Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.

    Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.



    "DAVAMIZ BÜYÜK, YARINLAR AYDINLIK"
    14 Mayıs öncesi yayımladığı reklam filmleriyle seçim sürecine damga vuran AK Parti, büyük beğeni toplayan bir reklam filmi daha yayınladı.



    Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda "Davamız büyük yarınlar aydınlık. HAYDİ! Büyük Türkiye Zaferi İçin! 28 Mayıs'ta Haydi Sandığa!" ifadelerini kullandı.




        "TOPUNUZ GELİN"
        Söz konusu videoda Başkan Erdoğan'ın "Bir Taraftan FETÖ, bir Taraftan DEAŞ, bir taraftan PYD, bir taraftan YPG, topunuz gelin!" sözlerine yer verilmesi dikkatlerden kaçmadı.
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