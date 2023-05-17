PKK sempatizanlarından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a kalleş saldırı: "Buralar kurtarılmış bölge sizi sokmayız"





Yıldız şu ifadeleri kullandı;

"Eşim ve teşkilatımla birlikte seçim için kampanya yürütüyorduk. Beyoğlu'nun sokaklarını dolaştırdık. Milletimiz desteğini aldık. Sütlüce mahallemizde vatandaşımıza teşekkür ediyorduk. Önce karşıma biri çıktı "Burada bu kampanyayı yapamazsınız. Bu yasal değil. Buralara sizi sokmayız. Buralar kurtarılmış bölge" gibi ifadeler kullandılar. Elimizdeki bayraklardan rahatsız oldular. Sınır tanımıyorlar"