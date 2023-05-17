PKK sempatizanlarından Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'a kalleş saldırı: "Buralar kurtarılmış bölge sizi sokmayız"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, seçim çalışmaları kapsamında gezdiği, halk evinin olduğu bölgede PKK sempatizanı grubun engellemesi ile karşılaştı.
"BURADA KONUŞTURMAYIZ!"
Yıldız'ın elini tutan ve terör örgütü PKK'nın zafer işaretini yapan grup "Burada konuşturma yaptırmayız" diyerek taşkınlık çıkardı. Saldırganlar ellerinde Türk bayrağı taşıyan kadınlara da saldırdı. Yaşlı bir kadına ağza alınmayacak küfürler ederek hakaret etti.
Yaşanan bu olay büyük tepkiyle karşılanırken terör destekçisi kişiler hakkında inceleme başlatıldı.
ELİMİZDEKİ BAYRAKTAN RAHATSIZ OLDULAR
Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız A Haber'e yaptığı açıklamada yaşananları anlattı.
Yıldız şu ifadeleri kullandı;
"Eşim ve teşkilatımla birlikte seçim için kampanya yürütüyorduk. Beyoğlu'nun sokaklarını dolaştırdık. Milletimiz desteğini aldık. Sütlüce mahallemizde vatandaşımıza teşekkür ediyorduk. Önce karşıma biri çıktı "Burada bu kampanyayı yapamazsınız. Bu yasal değil. Buralara sizi sokmayız. Buralar kurtarılmış bölge" gibi ifadeler kullandılar. Elimizdeki bayraklardan rahatsız oldular. Sınır tanımıyorlar"