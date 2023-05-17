AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber'de! Depremzedelere CHP zulmü: Gerçek yüzleri bu

Bu kadar açıktan milletin gözüne bakarak gerçekleri manipüle eden kolay yalan söyleyebilen siyaseti hafifletebilen bir siyasal figürün ben Türk siyasetinde yaşama hakkının olmadığını nitekim de öyle olacaktır. 28 Mayıs bütün siyaset dengelerini değiştirecek Kılıçdaroğlu siyasetin ama kötü hatırlanarak siyaset çöplüğüne gidecektir.

"BÜTÜN MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"

2. tura az kaldı. 14 Mayıs'ta gerçekten de müthiş bir demokrasi örneği ve tablosu ortaya çıktı. Bu kadar yüksek katılımın olduğu insanların birbirlerine sandıkta saygı duyduğu sandık sonucuna bu kadar dikkat edilen dünyada kaç demokrasi vardır bilemeyiz. Bütün milletimize çok teşekkür ederiz. Biz aldığımız her bir oyun ne kadar değerli ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Vatandaşların oyları üzerinden bize emanet ettikleri şeyin gelecek hayalleri, çocukları, güvenlikleri, hayatları ve umutları olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim sorumluluğu artıran şeylerdir.