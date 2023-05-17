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    • Haberler
    • 17.05.2023 12:16
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    • 17.05.2023 12:45
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    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber'de! Depremzedelere CHP zulmü: Gerçek yüzleri bu

    A Haber canlı yayına katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, seçim gündemi ile ilgili soruları yanıtladı. Kandemir, seçim gecesi Kılıçdaroğlu tarafından "Öndeyiz" açıklamasıyla yürütülen algı operasyonuna ilişkin, "Usta bir manipülasyoncu" değerlendirmesinde bulundu. CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin depremzede vatandaşları sokağa atmasına da sert tepki gösteren Kandemir, "Daha gücü ele geçirmeden bunu yaptılar gerçek yüzleri bu." ifadelerini kullandı. Seçimler öncesi gerçekleşen anket manipülayonuna da değinen Kandemir, "Anketlerle ilgili biz sahaya bakarız, anketleri bir gözümüzle takip ederiz ama esas olan vatandaşımız ne diyor? Yine sokağa bakarak siyaset yapmaya devam edeceğiz." dedi.

    takvim.com.tr
    Depremzedelere CHP zulmü: Gerçek yüzleri bu!

    AK Parti 28 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.

    "MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
    Kandemir'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
    Öncelikle şehitlerimiz var ve milletimizin başı sağ olsun. Terör belasını ülkemizden def edeceğiz. Bununla ilgili bütün insanlarımız çok yoğun bir gayret içerisinde Milletçe başımız sağ olsun.

    "KILIÇDAROĞLU USTA BİR MANİPÜLASYONCU"
    Tabi 2. tur çok az bir farkla yüzde 49,5 milletimizin teveccühüne mazhar olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu ile arada çok ciddi bir fark var. Fark belli ama Kılıçdaroğlu nasıl görmek istiyorsa her şeye öyle bakıyor. Bunun yanında usta bir manipülasyoncu aynı zamanda Türk siyasi tarihinde böylesine yalan söyleyen bir başa siyasi lider herhalde olmamıştır.

    "MİLLETİMİZİ SİYASET ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEK"
    Bu hastalık aslında bütün kadrosuna da geçti, bunu seçim gecesi de gördük. 2 tane belediye başkanı çıktı ve insanların gözüne baka baka yalan söylediler ve yaklaşık 1 saat sonra ortaya çıkacak bir neticeyi manipüle ettiler, yalan söylediler. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun söylediği hiçbir şeyin ne bir zemini vardır ne de bir gerçekliği vardır. Türkiye demokrasisi büyük bir imtihandan geçiyor. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da milletimizin terazisi doğru tartacak Kılıçdaroğlu'nu siyaset çöplüğüne gönderecektir.

        Bu kadar açıktan milletin gözüne bakarak gerçekleri manipüle eden kolay yalan söyleyebilen siyaseti hafifletebilen bir siyasal figürün ben Türk siyasetinde yaşama hakkının olmadığını nitekim de öyle olacaktır. 28 Mayıs bütün siyaset dengelerini değiştirecek Kılıçdaroğlu siyasetin ama kötü hatırlanarak siyaset çöplüğüne gidecektir.

        "BÜTÜN MİLLETİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ"
        2. tura az kaldı.         14 Mayıs'ta gerçekten de müthiş bir demokrasi örneği ve tablosu ortaya çıktı. Bu kadar yüksek katılımın olduğu insanların birbirlerine sandıkta saygı duyduğu sandık sonucuna bu kadar dikkat edilen dünyada kaç demokrasi vardır bilemeyiz. Bütün milletimize çok teşekkür ederiz. Biz aldığımız her bir oyun ne kadar değerli ne kadar kıymetli olduğunu biliyoruz. Vatandaşların oyları üzerinden bize emanet ettikleri şeyin gelecek hayalleri, çocukları, güvenlikleri, hayatları ve umutları olduğunu biliyoruz. Bunlar bizim sorumluluğu artıran şeylerdir.

        "KULLANILAN HER OY DEĞERLİ"
        2. tur bizim için yeni bir seçim. Her bir oy değerli her bir oy neticeyi tayin edecek kadar önemli ve kıymetli. Bize vatandaşımız oy vermese bile vatandaşımızın oyun çok kıymetli ve değerlidir. Kullanılan her oyun değerli olduğuna inanıyoruz. AK Parti medeniyet değerleri üzerinden siyaset yapan bir parti. Her bir görüşün her bir hayata bakış açısının kıymeti vardır. İnsanlar sizlere vekaletlerini veriyorlarsa bu bizim için emanettir. Bu emanetin gereğini yerine getirmek bizim için çok önemli.

        AK Parti 20 senedir bedeller ödeyerek siyaset yapıyor. Cumhurbaşkanımız Erdoğan her şeyi göze alarak siyaset yapıyor. Bu emanetin gereği yeri geldiğinde canını ortaya koymaksa bunu da yaparız biz diyerek siyaset yapıyor. Onun için Türkiye eğilmiyor, bükülmüyor ve onun için Cumhurbaşkanı Erdoğan çizgisi sapmıyor ya da yalpalamıyor.

        "MİTİNGLER OLACAK MI?"
        Sayın Cumhurbaşkanımız dün esasında ifade ettiler. "12 günümüz kaldı bu arada bir miting planlaması yapmıyoruz" dedi fakat Sayın Genel Başkanımız miting planlaması yapmasak bile gittiği yerlerde doğal bir kalabalık oluşuyor. Bu tür görüntüler belki mümkün olacaktır. Miting gibi gözükecektir ama planlanan bir mitingimiz yok.

            BAŞKAN ERDOĞAN DEPREM BÖLGESİNE GİDECEK
            İlk seyahati deprem bölgesine olacak. Bugün Ankara'da yarın İstanbul'da olacak ve cumartesi Pazar günü deprem bölgesine gidecek. Çok hassas bu konuda. 50 bin insanımızı kaybettik binlerce insanımız maalesef konutlarından oldular onların yeniden evlerine kavuşması belki giden canları geri getiremiyoruz ama yaraları sarmak en büyük vazifemiz. Biz ilişki kurarken vatandaşımızla bir karşılık beklemeden ilişki kuran siyasi hareketiz. Cumhurbaşkanımız siyaseti böyle yapıyor. Dolayısıyla deprem bölgesinde yaraları sarmak bizim en önemli önceliklerimizden bir tanesi olduğunu zaten ifade etti. İlk andan itibaren de bu konuda olağanüstü hassas siyaset dilini de olağanüstü hassas kurdu.

            PAZARLIK İÇERİSİNDEYDİLER!
            Şunu da not olarak söylemem lazım. Hatırlarsanız biz henüz depremin yaralarını sararken onun matemi içerisindeyken vatandaşlarımızı defnetmeye devam ederken karşı taraf yani Millet İttifakı'nın ortakları bir al ver kim masada kalacak kim masada olmayacak kim ne bakanı olacak kim başkan yardımcısı olacak gibi siyasetin ahlakını çok aşağıya çeken bir pazarlık içerisindeydi.

            MİLLETİMİZ BUNU ÇOK NET GÖRDÜ
            Bir tarafta Cumhurbaşkanımız deprem ve depremin yaralarını sarmakla ilgili inisiyatif alıp mücadele ederken bir tarafta karşı taraftakiler adeta bir siyasi pazarlık içerisinde açıklamalarıyla da duruşlarıyla da görüşmeleriyle de böyle bir görüntü veriyorlardı. Milletimiz bunu çok net gördüler.

            Bir tarafta milletle hemhal olan bir lider. Bir tarafta da ben iktidara gelmeliyim bunn bedeli ne olursa olsun gelmeliyim deyip terör örgütleriyle kirli odalarda pazarlıklar yapan masasına oturduğu herkese bir koltuk dağıtan Kemal Kılıçdaroğlu. İşte insanlarımız bu iki anlayış arasında net bir tercihte bulundular.

                CHP'Lİ TEKİRDAĞ BELEDİYESİ'NE TEPKİ
                Türkiye CHP'ye CHP'li belediyelere mahkum değil. Biz milletimizi asla bunların kinleri üzerinden oluşturdukları siyasetin mağduru haline getirmeyiz. Daha gücü ele geçirmeden bunu yaptılar gerçek yüzleri bu."

                ANKET ÇALIŞMALARI
                Bütün seçmenimizden oy bekliyoruz, Kılıçdaroğlu'na da Sinan beye de oy vermiş olabilir ama kime oy vermiş olursa olsun tüm vatandaşlarımızın oy kullanmasını bekliyoruz. Seçim gecesi bile toplumun önüne çıkıp yalan söyleyen bir siyasi lider ve hareketinin söylediği hiçbir şeye itimat edilmeyeceğinin fark edilmiş olacağını düşünüyorum. Bu kadar kolay yalan söyleyen bir hareket bir lider, bu ülkeye hiçbir şey veremez. Dolayısıyla biz hala durduğumuz yerde duruyoruz. Anketlerle ilgili biz sahaya bakarız, anketleri bir gözümüzle takip ederiz ama esas olan vatandaşımız ne diyor? Siyasal aktörlerimiz de sokağın içinde. Biz vatandaşına milletine inanan bir partiyiz, yine sokağa bakarak siyaset yapmaya devam edeceğiz.

                YEREL SEÇİMLER
                Büyük kentlerde belediye başkanlarının kendi kentlerine hizmet etmeyi bırakıp propaganda çalışması yapması milletimizde bir yara bıraktı. En önemli çıktısı bu olacaktır.

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                Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
                Haberler Haberler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber'de! Depremzedelere CHP zulmü: Gerçek yüzleri bu
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