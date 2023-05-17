AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber'de! Depremzedelere CHP zulmü: Gerçek yüzleri bu

AK Parti 28 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün'ün sorularını yanıtladı.
"MİLLETÇE BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"
Kandemir'in açıklamalarından önemli bölümler şu şekilde:
Öncelikle şehitlerimiz var ve milletimizin başı sağ olsun. Terör belasını ülkemizden def edeceğiz. Bununla ilgili bütün insanlarımız çok yoğun bir gayret içerisinde Milletçe başımız sağ olsun.
"KILIÇDAROĞLU USTA BİR MANİPÜLASYONCU"
Tabi 2. tur çok az bir farkla yüzde 49,5 milletimizin teveccühüne mazhar olmuş. Kemal Kılıçdaroğlu ile arada çok ciddi bir fark var. Fark belli ama Kılıçdaroğlu nasıl görmek istiyorsa her şeye öyle bakıyor. Bunun yanında usta bir manipülasyoncu aynı zamanda Türk siyasi tarihinde böylesine yalan söyleyen bir başa siyasi lider herhalde olmamıştır.
"MİLLETİMİZİ SİYASET ÇÖPLÜĞÜNE GÖNDERECEK"
Bu hastalık aslında bütün kadrosuna da geçti, bunu seçim gecesi de gördük. 2 tane belediye başkanı çıktı ve insanların gözüne baka baka yalan söylediler ve yaklaşık 1 saat sonra ortaya çıkacak bir neticeyi manipüle ettiler, yalan söylediler. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun söylediği hiçbir şeyin ne bir zemini vardır ne de bir gerçekliği vardır. Türkiye demokrasisi büyük bir imtihandan geçiyor. 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta da milletimizin terazisi doğru tartacak Kılıçdaroğlu'nu siyaset çöplüğüne gönderecektir.