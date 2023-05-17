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    • 17.05.2023 16:43
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    CHP'nin çirkinliği deprem gönüllüsünün tepkisini çekti: Bir su içmiştim Kılıçdaroğlu'na 2.5 lira gönderdim

    14 Mayıs seçimlerinde Başkan Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın deprem bölgesinde büyük bir başarı göstermesi CHP yandaşlarını çirkinleştirdi. Depremzedelere çirkince hakaretler ve küfürler yağdırılırken deprem bölgesinde AFAD gönüllüsü olarak çalışan bir vatandaş CHP'ye tepki gösterdi. AFAD gönüllüsü vatandaş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Sancaktepe’deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı. Vatandaş, "Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu’nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Allah’ın izniyle sandıkları bırakmayalım!" ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

    takvim.com.tr
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    Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta imza attığı seçim zaferi CHP'yi iyice çirkinleştirdi.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde başarı göstermesinin ardından CHP yandaşları rezil sözlerle depremzedelere hakaretler yağdırdı.

    CHP VE YANDAŞLARI DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI
    CHP'nin yayın organı Sözcü manşetten depremzedeleri hedef alırken CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise depremzedeleri konakladıkları otelden kapı dışarı etti.

    CHP yandaşlarının imza attığı skandal Asrın felaketinden etkilenen Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaşın da tepkisini çekti.

    BÜYÜK ÖFKE: BİR ŞİŞE SU İÇMİŞTİM PARASINI GÖNDERDİM
    AFAD gönüllüsü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Sancaktepe'deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı.

    Vatandaş, Bakan Kurum'a 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirterek, "Ben deprem bölgesine gittim, AFAD'a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar.

        KILIÇDAROĞLU'NUN HESABINA 2.5 LİRA GÖNDERDİM
        Orada ben Ankara Büyükşehir Belediyesinin arabasından bir tane şişe su alıp, içmiştim. Onun da parasını Kılıçdaroğlu'nun hesabına 2,5 lira olarak hediye gönderdim. Allah aşkına bunlara yedirmeyin! Allah'ın izniyle sandıkları bırakmayalım!"         ifadeleriyle duygularını dile getirdi.

        Gözleri dolan ve ağlamaklı olan vatandaşın elini tutarak teselli eden Bakan Kurum ise, "Biz depremzede kardeşlerimizi onların insafına hiçbir zaman terk etmedik, hiçbir zaman etmeyeceğiz. Muhalefetin oraya yapacaklarına da, vadettiklerine de ihtiyacımız yok. Depremzede kardeşlerimizin de ihtiyacı yok. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımıza bir söz verdik. Allah'ın izniyle o sözü de tutacağız!" ifadelerini kullandı.

        Bakan Kurum, resmİ sosyal medya hesabından AFAD gönüllüsü vatandaşla yaptığı bu sohbetin videosunu, "Benim de kanıma çok dokundu, güzel kardeşim. Ama hiç üzülme, biz varız. Sözümüzü tutacağız!" ifadeleriyle paylaştı.
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