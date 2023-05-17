CHP'nin çirkinliği deprem gönüllüsünün tepkisini çekti: Bir su içmiştim Kılıçdaroğlu'na 2.5 lira gönderdim

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhur İttifakı'nın 14 Mayıs'ta imza attığı seçim zaferi CHP'yi iyice çirkinleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Cumhur İttifakı'nın Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde başarı göstermesinin ardından CHP yandaşları rezil sözlerle depremzedelere hakaretler yağdırdı.
CHP VE YANDAŞLARI DEPREMZEDELERİ HEDEF ALDI
CHP'nin yayın organı Sözcü manşetten depremzedeleri hedef alırken CHP'li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ise depremzedeleri konakladıkları otelden kapı dışarı etti.
CHP yandaşlarının imza attığı skandal Asrın felaketinden etkilenen Hatay'da AFAD gönüllüsü olarak bulanarak hizmet veren bir vatandaşın da tepkisini çekti.
BÜYÜK ÖFKE: BİR ŞİŞE SU İÇMİŞTİM PARASINI GÖNDERDİM
AFAD gönüllüsü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a, Sancaktepe'deki temasları sırasında muhalefet belediyelerinin bölgedeki tutum ve davranışıyla ilgili yaşadıklarını aktararak, dert yandı.
Vatandaş, Bakan Kurum'a 14 Mayıs seçimlerinde deprem bölgesindeki vatandaşların tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanmasıyla ilgili yapılan ağır eleştirilere çok üzüldüğünü belirterek, "Ben deprem bölgesine gittim, AFAD'a gönüllü katıldım. Üç tane çocuğum var, biri altı aylık. Hatay'da çalışmalarda bulundum. Lakin bu seçimlere sebep, deprem bölgesindeki adamlara AK Parti seçildi diye hakaret ediyorlar.