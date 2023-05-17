Pendik'te ters yönden caddeye giren TIR İETT otobüsüne çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Kazanın ardından geri geri giden TIR'ı durduran mahalle esnafı Gökhan Gençtürk, "Bugün ikinci kazası buranın. Biz sol tarafın ters olduğunu defalarca söyledik. Yazı da yazdık gerekli yerlere. Sadece aşağıya dikilen bir tabela var başka da bir şey yok. Daha öncesinde kapan koydular buraya. Geçen araçların lastikleri patlıyor diye kapanı kaldırdılar. Yine başvurduk ama kimse buraya gelip ne ışık, ne de kapan koymadı.