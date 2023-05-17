Pendik'te ters yönden caddeye giren TIR İETT otobüsüne çarptı: 2'si ağır 5 yaralı

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kurtköy'de meydana geldi. İddiaya göre Mahmut Yalman'ın kullandığı 34 DDC 400 plakalı inşaat iskeleti yüklü TIR, Orhanlı Caddesine ters yönden girdiği sırada, Sabancı Üniversitesi-Pendik Metro/Kartal seferini yapan, Zekiye Çakmak'ın kullandığı 34 TP 7464 plakalı İETT otobüsüne çarptı. Kazanın ardından TIR şoförü baygınlık geçirdi.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.