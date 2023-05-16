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    • 16.05.2023 12:36
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    Muharrem İnce’ye kaset kumpasında yeni gelişme: 12 kişi adliyeye sevk edildi

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin sosyal medya hesabındaki iddialar üzerine resen başlatılan soruşturma çerçevesinde, 12 kişi adliyeye sevk edildi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    İnce’ye kaset kumpasında yeni gelişme!

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce tarafından 10 Mayıs'ta Twitter'da iddia edilen olayların araştırılması amacıyla "şantaj", "tehdit", "belgede sahtecilik", "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma" ile "özel hayatın gizliliğini ihlal" suçlarından resen açılan soruşturma çerçevesinde 17 kişiden 12'si adliyeye sevk edildi.

    NELER OLMUŞTU?

    Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik iftira, hakaret, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme, şantaj, özel evrakta sahtecilik suçları nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 17 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartılmıştı. Bu 17 kişiden 12'sinin adliyeye sevk edildiği bildirildi.


    Soruşturma kapsamında Cumhurbaşkanlığı adaylığı sırasında iftiraları yayan 3 ana failin 2 si hakkında FETÖ/PYD örgüt yöneticiliği 2'sinin hakkında örgüt üyeliği soruşturmasının yürütüldüğü öğrenildi.


    ANKARA KUŞU'NA YAKALAMA KARARI

    FETÖ yöneticileri dışında Muharrem İnce'nin avukatları tarafından şikayet edilen Ankara Kuşu isimli Twitter kullanıcısı Oktay Yaşar hakkında "Tutuklamaya Yönelik Yakalama Kararı" çıkartılmıştı.



        İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarıldı.


        Cevheri Güven, kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hasabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şu an her mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.

        Hakkında 16 farklı yakalama kararı bulunan eski yarbay FETÖ üyesi Ethem Gürbaş hakkında da soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı.

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