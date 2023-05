Muharrem İnce’ye kaset kumpasında yeni gelişme: 12 kişi adliyeye sevk edildi

İftiranın yurt dışı ayağındaki FETÖ mensubu 2 ana fail olan Cevheri Güven ve Ali Yeşildağ hakkında da aynı kararlar çıkarıldı.



Cevheri Güven, kendi yönetiminde olan Ali Yeşildağ isimli Twitter hasabından yaptığı paylaşımda "Bel altı vurmayacaktım demiştim. Ancak şu an her mübah. Bu halk her şeyi bilmeli. Yarın saat 12:00'da Muharrem İnce'nin cinsel ilişki kasetinden bir bölüm paylaşacağım. Çocukları bu ekrandan uzak tutun" ifadelerini kullandı.



Hakkında 16 farklı yakalama kararı bulunan eski yarbay FETÖ üyesi Ethem Gürbaş hakkında da soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkartılmıştı.