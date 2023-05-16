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    Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker: Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi

    Siyasi liderler ve partiler 28 Mayıs'taki ikinci tur için yeni planlar ve hesaplamalar yaparken, 7'li koalisyonun üyesi İYİ Parti'li Adnan Beker'den itiraf gibi bir açıklama geldi. Vatandaşın HDP-Kandil ilişkisi olan ittifaka yönelmediğini belirten Beker,"Burada milliyetçi, muhafazakar seçmen HDP’nin Kandil’le olan ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    İYİ Partili Beker’den itiraf gibi açıklama

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.



    İNCE'DEN SONRA OĞAN'I HEDEF ALMIŞLARDI
    Seçimler öncesi Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye kumpas kurarak saf dışı bırakan 7'li koalisyonun sosyal medyadaki trolleri, ardından ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı tehdit etmişti.



    28 Mayıs'taki ikinci tur için yeni planlar ve hesaplamalar yapan 7'li koalisyonun üyesi İyi Parti'li Adnan Beker'den itiraf gibi bir açıklama geldi.

    İYİ PARTİLİ BEKER'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA I VİDEO İZLE



        "BİZİM VATANDAŞ HDP-KANDİL İLİŞKİSİ OLAN BİR İTTİFAKA YÖNELMEDİ."
        7'li koalisyonun HDP ve Kandil ile olan ilişkisini adeta itiraf eden İYİ Parti'li Adnan Beker, "Bizim milliyetçi, muhafazakar seçmenimizin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi, muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil'le olan ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit" ifadelerine yer verdi.



        "EN ÇOK ZORLUK YAŞADIĞIMIZ KONU BU OLDU"
        Sözlerinin devamında "Bizimde açıkçası seçmenle diyaloğumuzda en büyük zorluk yaşadığımız konu bu oldu" diyen Beker, "İkinci turda vatandaşın aynı hassasiyeti tercihinin merkezine koyacağının kanaatindeyim. Benzer bir tepki gösterir" dedi.

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        Haberler Güncel Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker: Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi
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