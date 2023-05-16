Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker: Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi





"BİZİM VATANDAŞ HDP-KANDİL İLİŞKİSİ OLAN BİR İTTİFAKA YÖNELMEDİ."

7'li koalisyonun HDP ve Kandil ile olan ilişkisini adeta itiraf eden İYİ Parti'li Adnan Beker, "Bizim milliyetçi, muhafazakar seçmenimizin ağırlığı genel seçmen grubunda değişmedi. Yüzde 65'e 35'lik bir denge var. Burada milliyetçi, muhafazakar seçmen HDP'nin Kandil'le olan ilişkisini değerlendirdi ve bir tercihte bulundu. Bizim vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi. Olay bu kadar basit" ifadelerine yer verdi.