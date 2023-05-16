Mansur Yavaş'ın yakın arkadaşı ve İYİ Parti'den vekil seçilen Adnan Beker: Vatandaş HDP-Kandil ilişkisi olan bir ittifaka yönelmedi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarken yüzde 49.50 oranında oy aldı. Yüzde 50+1'in sağlanamaması sebebiyle seçim ikinci tura giderken Cumhur İttifakı Meclis'te çoğunluğu elde etti.
İNCE'DEN SONRA OĞAN'I HEDEF ALMIŞLARDI
Seçimler öncesi Memleket Partisi Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'ye kumpas kurarak saf dışı bırakan 7'li koalisyonun sosyal medyadaki trolleri, ardından ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan'ı tehdit etmişti.
28 Mayıs'taki ikinci tur için yeni planlar ve hesaplamalar yapan 7'li koalisyonun üyesi İyi Parti'li Adnan Beker'den itiraf gibi bir açıklama geldi.
İYİ PARTİLİ BEKER'DEN İTİRAF GİBİ AÇIKLAMA I VİDEO İZLE