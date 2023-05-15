İYİ Partili Tamer Kayaalp, 7'li koalisyonun küçük ortaklarını hedef aldı: Fesuphanallah





"OYUNUZ KADAR KONUŞUN"

Akşener daha öncede masanın küçük ortaklarına "Oyunuz kadar konuşun" mesajı yollamıştı. Akşener, "Oy oranlarının ne olacağına seçmen karar verecek. 28 yıldır aktif politika yapan biri olarak bütün söz haklarını millet verir. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" ifadelerini kullanmıştı.



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