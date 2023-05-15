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    • 16.05.2023 01:20
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    • 16.05.2023 01:20
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    İYİ Partili Tamer Kayaalp, 7'li koalisyonun küçük ortaklarını hedef aldı: Fesuphanallah

    14 Mayıs seçimlerinde Saadet Partisi, Deva Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Parti'nin oylarının toplamları yüzde 1'i bile bulmadı. Bu sonucun ardından küçük ortaklar hedef tahtasına oturtuldu. İYİ Parti'nin kurucularından Tamer Kayaalp sosyal medya hesabından, "DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi yöneticileri TV kanallarında, ikinci turda nasıl çalışılmalıdır, onu izah ediyorlar. Fesuphanallah" ifadelerini kullandı.

    AJANSLAR
    Fesuphanallah

    Türkiye, dün sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçmek için oy kullandı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'na 2 milyon 600 bin oy fark attı. Seçimler ikinci tura taşınırken, muhalefetin aldığı oy oranı ve ilk turdaki başarısızlıkları eleştirilerin hedefi haline geldi.



    İYİ PARTİ'NİN HEDEFİ KÜÇÜK ORTAKLAR
    İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) ve Kurucular Kurulu Üyesi Tamer Kayaalp, 14 Mayıs seçimlerinde bozguna uğrayan Yedili Masa'yı hedef alıp, "DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi yöneticileri TV kanallarında, ikinci turda nasıl çalışılmalıdır, onu izah ediyorlar. Fesuphanallah" ifadelerini kullandı.



    "AYNI OYU ALDIK, SEVİNELİM Mİ?"
    Sözlerinin devamında Türkiye'de yaşanan deprem ve ekonomik sıkıntılara rağmen muhalefetin oylarını yükseltememesine tepki gösteren, "6 aylık parti idik. CHP'nin 15 vekil desteği ile ancak seçimlere girebildiydik. Aradan 5 yıl geçti. 3 ay önce 100 yılın en büyük depremini yaşadık. Yıllardır Ekonomik krizle yaşamaya alıştık. Biz yine aynı oyu aldık. Sevinelim mi, üzülelim mi?" dedi.



        "OYUNUZ KADAR KONUŞUN"
        Akşener daha öncede masanın küçük ortaklarına "Oyunuz kadar konuşun" mesajı yollamıştı. Akşener, "Oy oranlarının ne olacağına seçmen karar verecek. 28 yıldır aktif politika yapan biri olarak bütün söz haklarını millet verir. Yani o seçime girilir. O seçimde milletin vereceği karar söz haklarını tanzim eder" ifadelerini kullanmıştı.

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