Bakan Nureddin Nebati: Kemal Kılıçdaroğlu siyasetten emekli olacak





Bu anlamda girdiği her seçimi kaybeden Kılıçdaroğlu bir kez daha ve etrafında topladığı yerli yabancı ortaklarıyla birlikte ağır biçimde bir mağlubiyet aldı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kılıçdaroğlu'na seslendi.





Sayın @kilicdarogluk,



Daha düne kadar "Ben Hesap Uzmanı'yım. Hesap nedir, kitap nedir iyi bilirim" diyordunuz. Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız.



Hiç boşuna kendinizi yormayın. Cumhurbaşkanımız Sayın… — Dr.Nureddin NEBATİ🇹🇷 (@NureddinNebati) May 15, 2023

Milletin 7'li koalisyonun tüm hesaplarını boşa çıkardığının altını çizen Nebati şunları ifade etti: Daha düne kadar "Ben Hesap Uzmanı'yım. Hesap nedir, kitap nedir iyi bilirim" diyordunuz. Anlaşılan milletimiz tüm hesaplarınızı boşa çıkarınca, şimdi de masaları yumruklamaya başlamışsınız.