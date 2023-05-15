İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar!

Türkiye ikinci yüzyılının en kritik dönemeci olarak gösterilen 2023 seçimleri için sandık başına gitti.
Seçimi Cumhur İttifakı açık ara önde tamamlarken YSK'nın açıkladığı son verileri göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na 2.5 milyondan fazla oy farkı atarak %49.50 oranını yakaladı.
Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.
Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.
Öte yandan Cumhur İttifakı Meclis'teki çoğunluğu ele alırken, 7'li koalisyonda tam anlamıyla liste cümbüşü yaşandı.
ETKİSİZ ELEMAN KÜÇÜK ORTAKLAR CHP'DEN 39 SANDALYE KOPARDI
Oy oranları beklentilere karşılamayan küçük ortaklar, CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Mevcutta 169 milletvekili çıkaran CHP'nin 39 sandalyeyi DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat'a dağıtmasıyla birlikte 130 vekille Meclis'te temsiliyet gücü olacak.
CHP 2018'E GÖRE 16 SANDALYE EKSİLDİ: PARTİ TABANI VE SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLİ
Aynı CHP 2018'de 146 vekil çıkarmıştı. Gelinen noktada CHP'nin 16 sandalyelik bir kayıp yaşaması parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.
Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi de CHP ile alay edermişçesine, "Temel başkanımız son derece stratejik akıl ile % 1 oyumuzla 10 milletvekilliğini kapmıştır" açıklamasını yaptı.
Tüm bu yaşananların gölgesinde seçim öncesi İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan dikkat çeken bir çıkış geldi.
CUMHUR İTTİFAKI VE BAŞKAN ERDOĞAN'I TEBRİK ETTİ
Ağıralioğlu, seçim sonuçlarının vatana ve millete hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bu ekonomik zorluğa rağmen; Türk Milleti'nin, parlamento çoğunluğunu teslim ettiği Cumhur İttifakı'nı ve ilk turu birincilikle bitiren Sayın Cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. İkinci turun, hem demokrasimiz hem de seçimlerimiz ile alakalı yurt dışından olumsuz algı yapanlara karşı, çok ciddi bir imkân ve cevap mahiyetinde olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Ağıralioğlu şu ifadeleri kullandı;
Yeni tecrübe edeceğimiz bir süreç olması itibarıyla da milletin dertlerinin daha iyi duyulması, milletin önceliklerinin daha iyi görülmesi adına, yanlışlardan ders çıkarmak ve doğruları kuvvetlendirmek imkânını da doğuracaktır. Bu da milletimiz için hayırlıdır. Muhalefet partilerinin durumunu değerlendirirken; muhalif seçmenin rencide edilmemesi, memleket ile alakalı endişe ve temennilerinin duyulması, gayretlerinin görülmesi de iktidarın sorumluluk alanındadır. Buna dikkat etmek açısından da toparlayıcı olabilir.
Süreç, Türk Milleti'nin terazisindedir. Sonuçlar şimdiden hayırlı olsun.
"MİLLETİNİ DİNLEYENLER MİLLETİNİN DESTEĞİNE MAZHAR OLUR"
Başkan Erdoğan'ın seçimi önde götüresini ve Cumhur İttifakı'nın Meclis çoğunluğpunu yakalamasını değerlendiren Yavuz Ağıralioğlu, "Milletini duyanlar, istişareye açık olanlar ve milletinin değerleriyle çatışmayanlar, seçimlerde milletinin desteğine mazhar olurlar! Biz, tenkitlerimizi ve itirazlarımızı kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu şerhlerimizin haklı çıktığı; terör örgütlerine mesafesizliğin, dayatma ve baskıların Türk Milleti nezdinde güvensizliğe, tepkiye sebep olduğu bir seçim sonucu ortaya çıkmıştır" diye konuştu.