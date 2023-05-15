İYİ Parti'den istifa eden Yavuz Ağıralioğlu'ndan Başkan Erdoğan'a seçim tebriği: Milletini duyanlar, milletinin desteğine mazhar olurlar!





Kılıçdaroğlu %44.89 oranında oy alırken ATA İttifakı'nın adayı Sinan Oğan ise %5.17'de kaldı. FETÖ ve CHP'li isimlerin ortaklaşa giriştiği kaset ve sahte dekont kumpasıyla adaylıktan çektirilen Muharrem İnce ise %0.44 oranında oy aldı.



Bu sonuçlarla Cumhurbaşkanı seçimi 2. tura kaldı.



Öte yandan Cumhur İttifakı Meclis'teki çoğunluğu ele alırken, 7'li koalisyonda tam anlamıyla liste cümbüşü yaşandı.



ETKİSİZ ELEMAN KÜÇÜK ORTAKLAR CHP'DEN 39 SANDALYE KOPARDI

Oy oranları beklentilere karşılamayan küçük ortaklar, CHP listelerinden tam 39 sandalye kaptı. Mevcutta 169 milletvekili çıkaran CHP'nin 39 sandalyeyi DEVA, Gelecek, Saadet ve Demokrat'a dağıtmasıyla birlikte 130 vekille Meclis'te temsiliyet gücü olacak.







CHP 2018'E GÖRE 16 SANDALYE EKSİLDİ: PARTİ TABANI VE SEÇMEN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİLİ

Aynı CHP 2018'de 146 vekil çıkarmıştı. Gelinen noktada CHP'nin 16 sandalyelik bir kayıp yaşaması parti tabanında ve seçmen nezdinde büyük tepki uyandırdı.



Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Ümit Çebi de CHP ile alay edermişçesine, "Temel başkanımız son derece stratejik akıl ile % 1 oyumuzla 10 milletvekilliğini kapmıştır" açıklamasını yaptı.