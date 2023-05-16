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    • 16.05.2023 12:25
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    AK Parti seçim müziği dinleyen sürücüye çirkin saldırı

    İstanbul Eyüpsultan'da gece saatlerinde eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ilerleyen Mehmet Asan'ın aracı iddiaya göre; AK Parti seçim şarkısı dinlemesi gerekçesiyle saldırıya uğradı.Besteci Uğur Işılak, saldırya uğrayan Asan'ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti. Olaya ilişkin konuşan Asan, "Gereğinin yapılmasını istiyorum. Bir şarkıdan dolayı insana bunlar yapılamaz. Sözde özgürlük diyorlar. Dinlediğim şarkıdan dolayı yaptıklarına bak." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    AK Parti seçim müziği dinleyen sürücüye saldırı

    Olay, dün saat 01.20 sıralarında Eyüpsultan Karadolap Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi, 18 aylık kızı ve 2 yeğeni ile ağabeyi Mehmet Asan'ın evinden çıkıp kendi evine gitmek isteyen Murat Asan(24), evine yaklaşık bir kilometre uzaklıkta saldırıya uğradı.

    İddiaya göre, araçta çalınan Uğur Işılak'ın AK Parti için hazırladığı "Doğruya Doğru" isimli seçim şarkısından rahatsız olan bir kişi araca tekme attı. Asan, yoluna devam etti ancak evinin önüne gelince bu kez kendisini takip eden siyah otomobilden inen kişi tarafından saldırıya uğradı.



    Asan, o esnada polisi ararken saldırganların sayısı 3'e yükseldi. Asan'ın aracının ön camına alkol şişeleri ile defalarca vuruldu. Çevredekilerin araya girmesiyle taraflar ayrılırken, saldırgan grup olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Asan eşi ve çocukları ile birlikte darp raporu alarak şikayetçi oldu.

    "SEN BU MAHALLEDE BU ŞARKIYI NASIL DİNLERSİN' DEDİLER"

    Yaşananları anlatan Asan, "Saat 01.20 civarlarında ağabeyimden çıkıp kendi evime gitmek istedim. Araçta Uğur Işılak'ın şarkısı açıktı. Mahalleye girmeden müziği kapattım. Araçta çocuk varken ne kadar müziği açabilirim, ne kadar rahatsız edebilirim. Araçta 18 aylık kızım, 5 aylık hamile eşim, 2 tane de 9 ve 13 yaşında yeğenim vardı. Evime 1 kilometre kala 45 yaşlarında kır saçlı bir adam, aracın sol arka çamurluk kısmına tekme attı. Eşim hamile olduğu için arabada çocuk olduğu için durmadım.



        İlerlemek isterken, 30 saniye geçmeden aracımın ön camına darbe aldım. Cam parçaları kızımın ayak topuğunu kesti. Orada yine durmadım. Evimin önüne gelince arkama siyah bir araç geldi. Ben yardım etmek için geldiğini sandım. Adam bağırıp çağırmaya başladı. Kendisine sarhoş olduğunu söyledim. Bana, 'Sen nasıl mahallede bu şarkıyı dinlersin, sen bu mahallenin nasıl olduğunu bilmiyor musun?' diyerek ağıza alınmayacak küfürler etti. Eşim korkup ağlamaya başladı.

        O sırada ben polisi aramak isterken kendisi arkadaşlarını çağırdı. 3 kişi daha geldi, boğazıma yapıştı. Site sakinleri araya girmek istedi. Beni içeri aldılar ama tekrar saldırmak istediler. Mahalle sakinleri de bana şikayetçi olmamam gerektiğini söyledi. Başıma bela olacaklarını belirttiler. İçeri geçtiğimiz sırada 3 el havaya ateş açtılar. Bana bira şişesi fırlattılar. Videoda da elinde bira şişesi olduğu gözüküyor" dedi.

        CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM

        Asan, eşinin ve çocuğunun çığlıklarının kulağından silinmediğini söyleyerek, "Sinirden titriyorum o an bir şey yapamadığım için. Benim eşim bundan önce düşük tehlikesi geçirdi. Ben bu korkuyla bir şey yapamadım, videolarda mevcut. Eşim sürekli ağlıyordu ve bağırıyordu. Panik atağı var zaten. Gereğinin yapılmasını istiyorum ben. Bir şarkıdan dolayı insana bunlar yapılamaz. Sözde özgürlük diyorlar. Dinlediğim şarkıdan dolayı yaptıklarına bak. Araç benim değil, şirketin aracı. Ben aracı yaptırmak zorunda kaldım. Ben parasında değilim. Benim eşimin ve kızımın çığlıkları kulağımdan çıkmıyor. Lütfen biri benim arkamda dursun. Bu suçlular cezası neyse çeksinler. Kimse kafasına göre ahkam kesemez. Ben gerekenin yapılmasını, cezalarının kesilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

        Polisin kaçan 3 şüpheliyi aradığı olayda Besteci Uğur Işılak ise saldırya uğrayan Asan'ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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        Haberler Güncel AK Parti seçim müziği dinleyen sürücüye çirkin saldırı
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