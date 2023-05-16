AK Parti seçim müziği dinleyen sürücüye çirkin saldırı

O sırada ben polisi aramak isterken kendisi arkadaşlarını çağırdı. 3 kişi daha geldi, boğazıma yapıştı. Site sakinleri araya girmek istedi. Beni içeri aldılar ama tekrar saldırmak istediler. Mahalle sakinleri de bana şikayetçi olmamam gerektiğini söyledi. Başıma bela olacaklarını belirttiler. İçeri geçtiğimiz sırada 3 el havaya ateş açtılar. Bana bira şişesi fırlattılar. Videoda da elinde bira şişesi olduğu gözüküyor" dedi.

CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUM

Asan, eşinin ve çocuğunun çığlıklarının kulağından silinmediğini söyleyerek, "Sinirden titriyorum o an bir şey yapamadığım için. Benim eşim bundan önce düşük tehlikesi geçirdi. Ben bu korkuyla bir şey yapamadım, videolarda mevcut. Eşim sürekli ağlıyordu ve bağırıyordu. Panik atağı var zaten. Gereğinin yapılmasını istiyorum ben. Bir şarkıdan dolayı insana bunlar yapılamaz. Sözde özgürlük diyorlar. Dinlediğim şarkıdan dolayı yaptıklarına bak. Araç benim değil, şirketin aracı. Ben aracı yaptırmak zorunda kaldım. Ben parasında değilim. Benim eşimin ve kızımın çığlıkları kulağımdan çıkmıyor. Lütfen biri benim arkamda dursun. Bu suçlular cezası neyse çeksinler. Kimse kafasına göre ahkam kesemez. Ben gerekenin yapılmasını, cezalarının kesilmesini bekliyorum" ifadelerini kullandı.

Polisin kaçan 3 şüpheliyi aradığı olayda Besteci Uğur Işılak ise saldırya uğrayan Asan'ı arayarak, geçmiş olsun dileklerini iletti.